Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії





Про це йдеться у відео ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.



На Волині триває збір коштів для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Після тестування електронної системи, дрони відправляють на передову.



Благодійну акцію оголосили волонтери батальйону «Донбас –Україна».



Подробиці – у відео.







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