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Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії

Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії
Волинські волонтери продовжують збирати гроші на безпілотники для батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна».

Про це йдеться у відео ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

На Волині триває збір коштів для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Після тестування електронної системи, дрони відправляють на передову.

Благодійну акцію оголосили волонтери батальйону «Донбас –Україна».

Подробиці – у відео.



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Теги: волонтери, допомога, благодійність
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