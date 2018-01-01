Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії
Сьогодні, 04:44
Волинські волонтери продовжують збирати гроші на безпілотники для батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна».
Про це йдеться у відео ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
На Волині триває збір коштів для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Після тестування електронної системи, дрони відправляють на передову.
Благодійну акцію оголосили волонтери батальйону «Донбас –Україна».
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться у відео ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
На Волині триває збір коштів для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Після тестування електронної системи, дрони відправляють на передову.
Благодійну акцію оголосили волонтери батальйону «Донбас –Україна».
Подробиці – у відео.
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