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Волиньрада не планує змінювати керівника геріатричного пансіонату

Волиньрада не планує змінювати керівника геріатричного пансіонату
Конкурсна комісія Волиньради із заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій області визначилася із кандидатурою на посаду керівника Луцького геріатричного пансіонату.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Комісія рекомендувала підписати контракт на 5 років з нинішнім виконувачем обов’язків директора Аллою Гнатюк, яка єдина претендувала на посаду.

Вона розповіла, що наразі в закладі ремонтують овочесховище, утеплюють стіни та здійснюють поточний ремонт в кімнатах для пацієнтів. У пансіонаті на високому рівні проводяться культурні заходи.

Серед завдань на найближчу перспективу - ремонт котельні, а також пошук можливостей для залучення позабюджетних коштів.


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Теги: посада, Волинь
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