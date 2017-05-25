Волиньрада не планує змінювати керівника геріатричного пансіонату
Сьогодні, 03:59
Конкурсна комісія Волиньради із заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій області визначилася із кандидатурою на посаду керівника Луцького геріатричного пансіонату.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Комісія рекомендувала підписати контракт на 5 років з нинішнім виконувачем обов’язків директора Аллою Гнатюк, яка єдина претендувала на посаду.
Вона розповіла, що наразі в закладі ремонтують овочесховище, утеплюють стіни та здійснюють поточний ремонт в кімнатах для пацієнтів. У пансіонаті на високому рівні проводяться культурні заходи.
Серед завдань на найближчу перспективу - ремонт котельні, а також пошук можливостей для залучення позабюджетних коштів.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Комісія рекомендувала підписати контракт на 5 років з нинішнім виконувачем обов’язків директора Аллою Гнатюк, яка єдина претендувала на посаду.
Вона розповіла, що наразі в закладі ремонтують овочесховище, утеплюють стіни та здійснюють поточний ремонт в кімнатах для пацієнтів. У пансіонаті на високому рівні проводяться культурні заходи.
Серед завдань на найближчу перспективу - ремонт котельні, а також пошук можливостей для залучення позабюджетних коштів.
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