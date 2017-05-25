Волиньрада не планує змінювати керівника геріатричного пансіонату

Конкурсна комісія Волиньради із заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій області визначилася із кандидатурою на посаду керівника Луцького геріатричного пансіонату.Про це повідомили у прес-службі облради.Комісія рекомендувала підписати контракт на 5 років з нинішнім виконувачем обов’язків директора, яка єдина претендувала на посаду.Вона розповіла, що наразі в закладі ремонтують овочесховище, утеплюють стіни та здійснюють поточний ремонт в кімнатах для пацієнтів. У пансіонаті на високому рівні проводяться культурні заходи.Серед завдань на найближчу перспективу - ремонт котельні, а також пошук можливостей для залучення позабюджетних коштів.