У місті на Волині відключать «комунальних» боржників
Сьогодні, 03:18
У Володимирі-Волинському місцева влада має намір запровадити радикальні методи боротьби із комунальними боржниками.
Про це заявив мер Володимира-Волинського Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.
Міський голова Петро Саганюк звернувся до жителів Володимира-Волинського з проханням розрахуватися за борги, адже окремі з них сягають понад 10 тисяч гривень за одне тільки теплопостачання.
Також підприємством, використовуючи сучасні методи та технології, буде розглянута технічна можливість відключення від центрального споживання таких споживачів-боржників.
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Про це заявив мер Володимира-Волинського Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.
Міський голова Петро Саганюк звернувся до жителів Володимира-Волинського з проханням розрахуватися за борги, адже окремі з них сягають понад 10 тисяч гривень за одне тільки теплопостачання.
Також підприємством, використовуючи сучасні методи та технології, буде розглянута технічна можливість відключення від центрального споживання таких споживачів-боржників.
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