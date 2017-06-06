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У місті на Волині відключать «комунальних» боржників

У місті на Волині відключать «комунальних» боржників
У Володимирі-Волинському місцева влада має намір запровадити радикальні методи боротьби із комунальними боржниками.

Про це заявив мер Володимира-Волинського Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.

Міський голова Петро Саганюк звернувся до жителів Володимира-Волинського з проханням розрахуватися за борги, адже окремі з них сягають понад 10 тисяч гривень за одне тільки теплопостачання.

Також підприємством, використовуючи сучасні методи та технології, буде розглянута технічна можливість відключення від центрального споживання таких споживачів-боржників.

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Теги: комунальні послуги, борги, Волинь
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