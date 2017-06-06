У місті на Волині відключать «комунальних» боржників





Про це заявив мер Володимира-Волинського Петро Саганюк, - повідомили у міськраді.



Міський голова Петро Саганюк звернувся до жителів Володимира-Волинського з проханням розрахуватися за борги, адже окремі з них сягають понад 10 тисяч гривень за одне тільки теплопостачання.



Також підприємством, використовуючи сучасні методи та технології, буде розглянута технічна можливість відключення від центрального споживання таких споживачів-боржників.



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