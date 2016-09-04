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В Україні зростуть ціни на воду

В Україні зростуть ціни на воду
В Україні подорожчають ціни на водопостачання.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила місцевим водоканалом підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Нові ціни в кожному регіоні будуть різними, а зростуть переважно на 12-13%.

У столиці вода уже подорожчала. Від 1 серпня за кубометр беруть 16 грн 72 коп. А наступного року "Київводоканал" хоче підняти ціну до 23 грн.

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Теги: вода, ціни, Україна
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