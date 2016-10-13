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«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО

«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО
У Рожищі люди палять сміття просто на вулиці. Через це місто покрите димом.

Про це у спільноті «Нетипове Рожище» написала Наталія Мосійчук.

«Рожищани схаменіться!

Ви ж травите людей!!! Немає чим дихати!!!» – пише Наталія.
«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО
«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО

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Теги: Рожище, дим, сміття, паління
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Коментарі 1
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Таке саме робиться і у Заборолі. Скільки не говорили, все по барабану.
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