«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО





Про це у спільноті «Нетипове Рожище» написала Наталія Мосійчук.



«Рожищани схаменіться!



Ви ж травите людей!!! Немає чим дихати!!!» – пише Наталія.



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