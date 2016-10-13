«Ви ж травите людей»: у місті на Волині палять сміття. ФОТО
Сьогодні, 08:52
У Рожищі люди палять сміття просто на вулиці. Через це місто покрите димом.
Про це у спільноті «Нетипове Рожище» написала Наталія Мосійчук.
«Рожищани схаменіться!
Ви ж травите людей!!! Немає чим дихати!!!» – пише Наталія.
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Про це у спільноті «Нетипове Рожище» написала Наталія Мосійчук.
«Рожищани схаменіться!
Ви ж травите людей!!! Немає чим дихати!!!» – пише Наталія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Таке саме робиться і у Заборолі. Скільки не говорили, все по барабану.
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