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Курс валют у Луцьку на 5 вересня

Курс валют у Луцьку на 5 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.148, а продаж - 28.499.

Євро при купівлі становить - 32.427, при продажу - 33.179.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.130, продаж - 7.708.

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Теги: курс валют, Луцьк
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