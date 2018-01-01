На ремонт сходів у центральному парку Луцька дали 300 тисяч
Сьогодні, 09:20
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відремонтують сходи.
Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, їх виявили під час розчищення пірсу річки Стир 17 серпня.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що планують збільшити видатки на капітальний ремонт сходів у парку на 300 тисяч гривень. Натомість цю суму заберуть з коштів на будівництво причалів.
«Це буде зроблена і встелена бруківка, бетонування, підходи і поручні», - зауважила вона.
Відтак, виконком пропозицію підтримав.
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Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, їх виявили під час розчищення пірсу річки Стир 17 серпня.
В.о. директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що планують збільшити видатки на капітальний ремонт сходів у парку на 300 тисяч гривень. Натомість цю суму заберуть з коштів на будівництво причалів.
«Це буде зроблена і встелена бруківка, бетонування, підходи і поручні», - зауважила вона.
Відтак, виконком пропозицію підтримав.
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