На ремонт сходів у центральному парку Луцька дали 300 тисяч

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відремонтують сходи.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, їх17 серпня.В.о. директора департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що планують збільшити видатки на капітальний ремонт сходів у парку на 300 тисяч гривень. Натомість цю суму заберуть з коштів на будівництво причалів.«Це буде зроблена і встелена бруківка, бетонування, підходи і поручні», - зауважила вона.Відтак, виконком пропозицію підтримав.