«Може, це Порошенко насмітив?»: поблизу ковельського ставка – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 09:38
На березі ставка, що у Ковелі, відпочивальники залишили після себе купи сміття.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила Орися Дерев'яненко-Кацевич.
Вона зазначила, що цей ставок знаходиться в районі Дока.
«Навіть свинями не можна назвати... колись ми тут прибирали, адже живемо зовсім поруч ставка, але наш український менталітет не змінити!
Чи може це Порошенко насмітив? Люди, перш ніж скаржитися на життя, політиків і т.д. почніть себе міняти, адже правда: який народ така і влада!» – пише жінка.
«Він був колись зарослий і мало там хто купався, ми його почистили, зробили берег, з нашим другом поставили лавки, гойдалки, турніки, все за власний кошт. От так люди цінять те, що для них роблять.
До речі, і ми також брали людей щоб там прибирали, все платилось з власної кишені, ось такі наслідки після того як я припинила вкладати туди свої сили», – обурюється ковельчанка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила Орися Дерев'яненко-Кацевич.
Вона зазначила, що цей ставок знаходиться в районі Дока.
«Навіть свинями не можна назвати... колись ми тут прибирали, адже живемо зовсім поруч ставка, але наш український менталітет не змінити!
Чи може це Порошенко насмітив? Люди, перш ніж скаржитися на життя, політиків і т.д. почніть себе міняти, адже правда: який народ така і влада!» – пише жінка.
«Він був колись зарослий і мало там хто купався, ми його почистили, зробили берег, з нашим другом поставили лавки, гойдалки, турніки, все за власний кошт. От так люди цінять те, що для них роблять.
До речі, і ми також брали людей щоб там прибирали, все платилось з власної кишені, ось такі наслідки після того як я припинила вкладати туди свої сили», – обурюється ковельчанка.
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Коментарі 1
Ні, Порошенко не один був ,напевно ще з Гройсманом та Аваковим.
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