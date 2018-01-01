У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути
Сьогодні, 09:47
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за чотирма маршрутами.
Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що маршрут № 11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”, № 14 «Окружна – Стефаника» та № 19 «с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка» обслуговуватиме ПП «АТП № 1».
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ці два маршрути йшли одним лотом, і коли пасажирів не влаштовуватиме ситуація, наприклад, з маршруткою №14, то доведеться розривати договір на перевезення за двома маршрутами.
«Перевізник запевнив, що все буде добре», - зауважив Степанов.
Натомість переможцем конкурсу на маршруті № 24 «Вересневе – Єршова» (об’єкт конкурсу № 59) стало КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
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Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що маршрут № 11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”, № 14 «Окружна – Стефаника» та № 19 «с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка» обслуговуватиме ПП «АТП № 1».
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ці два маршрути йшли одним лотом, і коли пасажирів не влаштовуватиме ситуація, наприклад, з маршруткою №14, то доведеться розривати договір на перевезення за двома маршрутами.
«Перевізник запевнив, що все буде добре», - зауважив Степанов.
Натомість переможцем конкурсу на маршруті № 24 «Вересневе – Єршова» (об’єкт конкурсу № 59) стало КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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