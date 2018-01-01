У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути

У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за чотирма маршрутами.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що маршрут № 11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”, № 14 «Окружна – Стефаника» та № 19 «с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка» обслуговуватиме ПП «АТП № 1».Член виконкомузауважив, що ці два маршрути йшли одним лотом, і коли пасажирів не влаштовуватиме ситуація, наприклад, з маршруткою №14, то доведеться розривати договір на перевезення за двома маршрутами.«Перевізник запевнив, що все буде добре», - зауважив Степанов.Натомість переможцем конкурсу на маршруті № 24 «Вересневе – Єршова» (об’єкт конкурсу № 59) стало КП «Луцьке підприємство електротранспорту».