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У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути

У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за чотирма маршрутами.

Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що маршрут № 11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”, № 14 «Окружна – Стефаника» та № 19 «с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка» обслуговуватиме ПП «АТП № 1».

Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ці два маршрути йшли одним лотом, і коли пасажирів не влаштовуватиме ситуація, наприклад, з маршруткою №14, то доведеться розривати договір на перевезення за двома маршрутами.

«Перевізник запевнив, що все буде добре», - зауважив Степанов.

Натомість переможцем конкурсу на маршруті № 24 «Вересневе – Єршова» (об’єкт конкурсу № 59) стало КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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Теги: маршрутка, Луцьк, проїзд, Степанов
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