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Луцьком знову курсуватиме маршрутка №4

Луцьком знову курсуватиме маршрутка №4
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.

Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

«Ми хочемо відновити роботу маршруту №4 і змінити його. Раніше він проходив від 33-го до Вересневого. Тепер він йтиме до кільця біля Підгайців і розвертатиметься там. Ми хочемо закрити питання проїзду на Дубнівській, Вересневому та ЛПЗ», - повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

Так, маршрут називатиметься «Дубнівська – Полонківська». Він пролягатиме через вулиці: Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська.

Зворотній рух з вулиці Дубнівської пролягатиме через Авторемонтну, Рівненську та проспект Волі.

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Теги: маршрутка, Луцьк, Вересневе, Дубнівська
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