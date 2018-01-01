Луцьком знову курсуватиме маршрутка №4

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.«Ми хочемо відновити роботу маршруту №4 і змінити його. Раніше він проходив від 33-го до Вересневого. Тепер він йтиме до кільця біля Підгайців і розвертатиметься там. Ми хочемо закрити питання проїзду на Дубнівській, Вересневому та ЛПЗ», - повідомив начальник управління транспорту та зв’язкуТак, маршрут називатиметься «Дубнівська – Полонківська». Він пролягатиме через вулиці: Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська.Зворотній рух з вулиці Дубнівської пролягатиме через Авторемонтну, Рівненську та проспект Волі.