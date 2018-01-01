На Волині рятувальники знищили застарілі боєприпаси. ФОТО





Про це повідомили у



4 вересня група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Волинській області знищила шість застарілих боєприпасів, знайдені громадянами під час польових робіт поблизу села Микуличі Володимир-Волинського та Задиби і Клевецьк Турійського районів.



Піротехніки ідентифікували їх як артилерійські снаряди калібру 37, 45 та 76 міліметрів часів Другої світової війни.



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