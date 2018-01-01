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Втримати персонал нереально: луцька лікарня опублікувала інформацію про запрлату

Втримати персонал нереально: луцька лікарня опублікувала інформацію про запрлату
У Луцькій міській клінічній лікарні заявляють про недостатню кількість персоналу через низьку заробітну плату.

Про це написали на офіційній сторінці медичного закладу у Facebook.

За словами медиків, існуюча система розрахунку посадових окладів медичних працівників ґрунтується на тарифній сітці, затвердженій постановою КМУ від 30 серпня 2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Посадовий оклад встановлено на рівні 1 762 грн. Ця сума менша від затвердженої в Україні мінімальної заробітної плати. Шляхом доплати до мінімальної заробітної плати зрівнюють тарифні розряди від 1 до 12.

Таким чином, оклад на рівні мінімальної зарплати у Луцькій міській клінічній лікарні мають як некваліфіковані робітники, так і медичні працівники до 12 тарифного розряду. 13 тарифний розряд має лікар-терапевт І кваліфікаційної категорії, у якого оклад - 3 735 грн, а вищої кваліфікаційної категорії – 4 000 грн. Це, відповідно, на 12 та 277 грн вище від мінімальної заробітної плати в Україні.

Хірурги І кваліфікаційної категорії мають оклад 4 000 грн, а вищої – 4 264 грн.

"Втримати кваліфікований персонал при таких зарплатах нереально. Молоді спеціалісти з базовою медичною освітою не хочуть йти працювати у державні медичні заклади, бо оклад найкваліфікованіших, вищої кваліфікаційної категорії операційних сестер, анестезистів, перев’язувальних, лаборантів нижче мінімальної зарплати в Україні і складає 3 207 грн. Медсестри вищої кваліфікаційної категорії стаціонарних відділень мають оклад 3 048 грн. Посадовий оклад молодих спеціалістів – медичних сестер без категорії – 2 555 грн. Без коментарів", - йдеться у дописі Луцької міської клінічної лікарні.


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Теги: лікарня, зарплати, Луцьк
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