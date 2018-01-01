У селі на Волині згоріли тонни сіна та соломи





Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що пожежа трапилася 4 вересня, о 14:37.



Пожежу ліквідували о 15:20 вогнеборці 6-ї та 3-ї Державних пожежно-рятувальних частин.



Вогонь встиг знищити перекриття будівлі, 7 тонн соломи та стільки ж сіна.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звози Ківерцівського району загорілася цегляна господарська будівля.Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області Зазначають, що пожежа трапилася 4 вересня, о 14:37.Пожежу ліквідували о 15:20 вогнеборці 6-ї та 3-ї Державних пожежно-рятувальних частин.Вогонь встиг знищити перекриття будівлі, 7 тонн соломи та стільки ж сіна.

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