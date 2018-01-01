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У селі на Волині згоріли тонни сіна та соломи

У селі на Волині згоріли тонни сіна та соломи
У селі Звози Ківерцівського району загорілася цегляна господарська будівля.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області.

Зазначають, що пожежа трапилася 4 вересня, о 14:37.

Пожежу ліквідували о 15:20 вогнеборці 6-ї та 3-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

Вогонь встиг знищити перекриття будівлі, 7 тонн соломи та стільки ж сіна.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: пожежа, сіно, солома, Волинь, Звози
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