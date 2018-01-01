Не впорався з керуванням: п'яний водій на смерть збив неповнолітню дівчинку. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 вересня, близько 14:00.



Поліцейські встановили, що 50-річний водій «Таврії», перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та на узбіччі збив дівчину.



Результат освідування водія на стан алкогольного сп’яніння показав 2,5 проміле. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.



У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчий клопотатиме про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зарічне Рівненської області нетверезий водій Лади збив 17-річну дівчинку. Внаслідок отриманих травм вона померла на місці.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 вересня, близько 14:00.Поліцейські встановили, що 50-річний водій «Таврії», перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та на узбіччі збив дівчину.Результат освідування водія на стан алкогольного сп’яніння показав 2,5 проміле. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчий клопотатиме про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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