У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голвоа Волинської ОДА Олександр Савченко.



Впровадження інклюзивної освіти в області триває.



Зокрема, днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр, який діє на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 міста Ковеля.



Заклад займає І поверх окремого корпусу, де функціонує 2 класи дітей, з якими працюватимуть 6 фахівців.



Так, з нагоди початку роботи центру на відкритті були присутні батьки вихованців та небайдужа громадськість.



Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована Мариною Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голвоа Волинської ОДАВпровадження інклюзивної освіти в області триває.Зокрема, днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр, який діє на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 міста Ковеля.Заклад займає І поверх окремого корпусу, де функціонує 2 класи дітей, з якими працюватимуть 6 фахівців.Так, з нагоди початку роботи центру на відкритті були присутні батьки вихованців та небайдужа громадськість.Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію