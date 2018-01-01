У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр
Сьогодні, 11:14
Днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голвоа Волинської ОДА Олександр Савченко.
Впровадження інклюзивної освіти в області триває.
Зокрема, днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр, який діє на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 міста Ковеля.
Заклад займає І поверх окремого корпусу, де функціонує 2 класи дітей, з якими працюватимуть 6 фахівців.
Так, з нагоди початку роботи центру на відкритті були присутні батьки вихованців та небайдужа громадськість.
Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована Мариною Порошенко.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голвоа Волинської ОДА Олександр Савченко.
Впровадження інклюзивної освіти в області триває.
Зокрема, днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр, який діє на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 міста Ковеля.
Заклад займає І поверх окремого корпусу, де функціонує 2 класи дітей, з якими працюватимуть 6 фахівців.
Так, з нагоди початку роботи центру на відкритті були присутні батьки вихованців та небайдужа громадськість.
Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована Мариною Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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