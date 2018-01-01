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У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр

У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр
Днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голвоа Волинської ОДА Олександр Савченко.

Впровадження інклюзивної освіти в області триває.

Зокрема, днями розпочав свою роботу Ковельський міський інклюзивно-ресурсний центр, який діє на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 міста Ковеля.

Заклад займає І поверх окремого корпусу, де функціонує 2 класи дітей, з якими працюватимуть 6 фахівців.

Так, з нагоди початку роботи центру на відкритті були присутні батьки вихованців та небайдужа громадськість.

Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована Мариною Порошенко.

У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Ковелі відкрили інклюзивно-ресурсний центр

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Теги: інклюзивно-ресурсні центри, освіта, діти, Олександр Савченко
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