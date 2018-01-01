Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр
Сьогодні, 11:18
У Луцьку відбудеться відкриття стерилізаційного центру для домашніх та безпритульних тварин.
Про це Богдана Новарчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Гарні новини ми - ГО "Порятунок чотирилапих" отримали ліцензію на ветеринарну діяльність.
Запрошуємо на відкриття Стерилізаційного Центру для тварин безпритульних та домашніх - 4 жовтня. Приходьте зі своїми улюбленцями та дітьми. Буде багато конкурсів, святковий настрій, безліч подарунків», – пише Новарчук.
Нагадаємо, луцькі зоозахисники вимагали звільнення Богдани Новарчук з посади директора КП «Ласка». Згодом вона написала заяву на звільнення.
«Захід відбудеться с. Рованці (район ДПЗ), детальна адреса та час буде повідомлено згодом. А поки бажаючі брати участь у конкурсах - шийте костюми та готуйтеся до грандіозного свята в Міжнародний день захисту тварин», – пише Новарчук.
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Про це Богдана Новарчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Гарні новини ми - ГО "Порятунок чотирилапих" отримали ліцензію на ветеринарну діяльність.
Запрошуємо на відкриття Стерилізаційного Центру для тварин безпритульних та домашніх - 4 жовтня. Приходьте зі своїми улюбленцями та дітьми. Буде багато конкурсів, святковий настрій, безліч подарунків», – пише Новарчук.
Нагадаємо, луцькі зоозахисники вимагали звільнення Богдани Новарчук з посади директора КП «Ласка». Згодом вона написала заяву на звільнення.
«Захід відбудеться с. Рованці (район ДПЗ), детальна адреса та час буде повідомлено згодом. А поки бажаючі брати участь у конкурсах - шийте костюми та готуйтеся до грандіозного свята в Міжнародний день захисту тварин», – пише Новарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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щось добре починає робити.
удачі