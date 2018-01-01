Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр

У Луцьку відбудеться відкриття стерилізаційного центру для домашніх та безпритульних тварин.Про цеповідомила на своїй сторінці у Facebook.«Гарні новини ми - ГО "Порятунок чотирилапих" отримали ліцензію на ветеринарну діяльність.Запрошуємо на відкриття Стерилізаційного Центру для тварин безпритульних та домашніх - 4 жовтня. Приходьте зі своїми улюбленцями та дітьми. Буде багато конкурсів, святковий настрій, безліч подарунків», – пише Новарчук.Нагадаємо, луцькі. Згодом«Захід відбудеться с. Рованці (район ДПЗ), детальна адреса та час буде повідомлено згодом. А поки бажаючі брати участь у конкурсах - шийте костюми та готуйтеся до грандіозного свята в Міжнародний день захисту тварин», – пише Новарчук.