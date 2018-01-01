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Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр

Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр
У Луцьку відбудеться відкриття стерилізаційного центру для домашніх та безпритульних тварин.

Про це Богдана Новарчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Гарні новини ми - ГО "Порятунок чотирилапих" отримали ліцензію на ветеринарну діяльність.

Запрошуємо на відкриття Стерилізаційного Центру для тварин безпритульних та домашніх - 4 жовтня. Приходьте зі своїми улюбленцями та дітьми. Буде багато конкурсів, святковий настрій, безліч подарунків», – пише Новарчук.

Нагадаємо, луцькі зоозахисники вимагали звільнення Богдани Новарчук з посади директора КП «Ласка». Згодом вона написала заяву на звільнення.

«Захід відбудеться с. Рованці (район ДПЗ), детальна адреса та час буде повідомлено згодом. А поки бажаючі брати участь у конкурсах - шийте костюми та готуйтеся до грандіозного свята в Міжнародний день захисту тварин», – пише Новарчук.

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Теги: Новарчук, «Ласка», тварина, Луцьк
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Коментарі 5
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В житті не поніс би свого улюбленця в цей заклад... Як взагалі людина, яка скомпрометувала себе у цій галузі може в ній залишатися? І більше чим впевнений, що замовлення на стерилізацію безпритульних тварин будуть отримувати від держави, тобто знов дерибанити бюджет...
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влада хапуг та імпотентів, а це - її виплодок.
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для лучан, котрі донині не чули про Новарчук: знайдіть на ФБ сторінку очолюваного нею КП Ласка, де приємники оприлюднили фото з наслідками господарювання попередниці. людина - мильна бульбашка.
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Цікаво звідки у Новарчук Б.Б. гроші на центр? КП Ласка залишила в ЗАЕНДБАНОМУ стані, де туалет находиться на вулиці, руки НЕМАЄ ДЕ ПОМИТИ, ветеринарний кабінет в ЖАХЛИВОМУ стані....Можна продовжувати довго і довго. Заходьте, дивіться. Всім, хто хоче допомогти підприємству змінитися і розвиватися - завжди раді. Доречі, Новарчук і її першу ГО «Волинське товариство захисту тварин» ВИКЛЛЮЧИЛИ з АЗОУ!!! Це, гадаю, про щось говорить! А вона либиться і звітує про досягнення!!!
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Молодець!
щось добре починає робити.
удачі
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