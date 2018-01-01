Тепер новонароджених у Луцьку можна приписати через департамент соцполітики

Відтепер у Луцьку батьки зможуть зареєструвати місце проживання новонароджених дітей у департаменті соціальної політики.5 вересня члени виконкому розглянули питання “Про реєстрацію місця проживання новонароджених дітей шляхом прийому документів через департамент соціальної політики”, - повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.Проект рішення виконавчого комітету підготували з врахуванням вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (ст. 6) та постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» (п. 18 Правил).Згідно з зазначеними вимогами для батьків новонароджених дітей має бути забезпечено можливість подати документи до органу реєстрації місця проживання не лише через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, але й через:- уповноважених осіб ОСББ, гуртожитків виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу за місцем проживання;- органи державної реєстрації актів цивільного стану – під час проведення державної реєстрації народження дитини;- органи соціального захисту населення – під час звернення за призначенням допомоги при народженні дитини.Нині на виконання вказаних вимог департамент державної реєстрації налагодив співпрацю щодо прийому документів для реєстрації місця проживання новонароджених дітей з наведеними вище установами, організаціями, за винятком органу соціального захисту населення.Станом на 1 серпня 2018 року у Луцькому клінічному пологовому будинку народилося 1118 дітей.За допомогою Відділу реєстрації актів цивільного стану Луцького міського управління юстиції зареєстрували місце проживання для 461 дитини станом на 1 вересня цього року.Окрім цього, у 2018 році департамент соцполітики зареєстрував 1680 заяв на отримання допомоги при народженні дитини.В проекті рішення встановили чіткий порядок прийому документів для реєстрації місця проживання новонароджених дітей через департамент соціальної політики міської ради.Ухвалення рішення дозволить батькам новонароджених дітей реалізувати надане Законом право подати документи для реєстрації їх місця проживання під час звернення до департаменту соціальної політики за призначенням допомоги при народженні дитини.Згідно вищезазначеного документу, батьки (один з батьків) під час звернення до департаменту соціальної політики за призначенням допомоги при народженні дитини можуть за бажанням подати документи для реєстрації місця проживання новонароджених дітей з дотриманням таких вимог:- Реєстрація місця проживання новонароджених дітей здійснюється за адресою місця проживання батьків дитини або одного з них на території міста Луцька.- У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини реєструється за місцем проживання одного з батьків, за письмовою згодою другого з батьків, наданою у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються документи з врахуванням вимог пункту 18 Правил реєстрації:- заява одного з законних представників (батьків) про реєстрацію місця проживання дитини (за формою згідно з додатком 7 до Правил реєстрації);- свідоцтво про народження дитини;- квитанція про сплату адміністративного збору;- документ, що посвідчує особу заявника;- документ, що посвідчує особу другого законного представника, який надає згоду на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини (у випадку реєстрації місця проживання законних представників (батьків) за різними адресами);- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у випадку, коли відомості про батька внесено до свідоцтва про народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу України);- будинкова книга – рекомендовано за наявності.Варто зауважити, що за реєстрацію місця проживання дитини сплачується адміністративний збір у розмірі 13,6 грн. Якщо батьки реєструють місце проживання дитини пізніше, ніж через три місяці з отримання свідоцтва про народження, то адміністративний збір становитиме 40,8 грн.Члени виконкому підтримали відповідний проект рішення.