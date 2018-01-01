У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»





Про це йшлося у середу, 5 вересня.



Нагадаємо, раніше проекти рішення про розміщення реклами на вулицях Гордіюк, 29 та Конякіна, 7А не підтримували. Зокрема, член виконкому Ігор Алєксєєв різко виступав проти



За словами заступника мера Григорія Недопада, виявилося, що розміщення таких сіті-лайтів - вимога мережі крамниць-супермаркетів "Spar".



"Ми розуміємо і підтримуємо Ігоря Алєксєєва щодо розміщення реклами на зеленій зоні, але функціонування магазин може припинити. Вони можуть закрити торгову точку і тоді не буде робочих місць", - сказав Недопад.



У підсумку, виконком підтримав проекти рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконком Луцької міської ради дозволив встановити сіті-лайти ТзОВ «Смарт Маркет Груп» на двох вулицях.Про це йшлося у середу, 5 вересня.Нагадаємо, раніше проекти рішення про розміщення реклами на вулицях Гордіюк, 29 та Конякіна, 7А не підтримували. Зокрема, член виконкомурізко виступав проти будь-якої реклами, встановленої на газонах За словами заступника мера, виявилося, що розміщення таких сіті-лайтів - вимога мережі крамниць-супермаркетів "Spar"."Ми розуміємо і підтримуємо Ігоря Алєксєєва щодо розміщення реклами на зеленій зоні, але функціонування магазин може припинити. Вони можуть закрити торгову точку і тоді не буде робочих місць", - сказав Недопад.У підсумку, виконком підтримав проекти рішення.

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