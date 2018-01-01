вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»

У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»
Виконком Луцької міської ради дозволив встановити сіті-лайти ТзОВ «Смарт Маркет Груп» на двох вулицях.

Про це йшлося у середу, 5 вересня.

Нагадаємо, раніше проекти рішення про розміщення реклами на вулицях Гордіюк, 29 та Конякіна, 7А не підтримували. Зокрема, член виконкому Ігор Алєксєєв різко виступав проти будь-якої реклами, встановленої на газонах.

За словами заступника мера Григорія Недопада, виявилося, що розміщення таких сіті-лайтів - вимога мережі крамниць-супермаркетів "Spar".

"Ми розуміємо і підтримуємо Ігоря Алєксєєва щодо розміщення реклами на зеленій зоні, але функціонування магазин може припинити. Вони можуть закрити торгову точку і тоді не буде робочих місць", - сказав Недопад.

У підсумку, виконком підтримав проекти рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реклама, газони, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week
Сьогодні, 11:40
У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*
Сьогодні, 11:38
У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»
Сьогодні, 11:35
Тепер новонароджених у Луцьку можна приписати через департамент соцполітики
Сьогодні, 11:27
Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах
04 липень, 15:13
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
04 червень, 13:33
У Луцьку відмовились демонтувати незаконну рекламу У Луцьку відмовились демонтувати незаконну рекламу
18 травень, 16:03
У Луцьку розклеїли рекламу наркотиків. ФОТО У Луцьку розклеїли рекламу наркотиків. ФОТО
25 квітень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
Волинян попереджають про грози та шквали
Сьогодні, 12:18
 0
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Сьогодні, 12:08
 0
Повідомили, коли поховають волинянина-бійця, який помер на Сході
Сьогодні, 12:02
 0
На Волині «накрили» казино. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8