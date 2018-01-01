У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»
Сьогодні, 11:35
Виконком Луцької міської ради дозволив встановити сіті-лайти ТзОВ «Смарт Маркет Груп» на двох вулицях.
Про це йшлося у середу, 5 вересня.
Нагадаємо, раніше проекти рішення про розміщення реклами на вулицях Гордіюк, 29 та Конякіна, 7А не підтримували. Зокрема, член виконкому Ігор Алєксєєв різко виступав проти будь-якої реклами, встановленої на газонах.
За словами заступника мера Григорія Недопада, виявилося, що розміщення таких сіті-лайтів - вимога мережі крамниць-супермаркетів "Spar".
"Ми розуміємо і підтримуємо Ігоря Алєксєєва щодо розміщення реклами на зеленій зоні, але функціонування магазин може припинити. Вони можуть закрити торгову точку і тоді не буде робочих місць", - сказав Недопад.
У підсумку, виконком підтримав проекти рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 5 вересня.
Нагадаємо, раніше проекти рішення про розміщення реклами на вулицях Гордіюк, 29 та Конякіна, 7А не підтримували. Зокрема, член виконкому Ігор Алєксєєв різко виступав проти будь-якої реклами, встановленої на газонах.
За словами заступника мера Григорія Недопада, виявилося, що розміщення таких сіті-лайтів - вимога мережі крамниць-супермаркетів "Spar".
"Ми розуміємо і підтримуємо Ігоря Алєксєєва щодо розміщення реклами на зеленій зоні, але функціонування магазин може припинити. Вони можуть закрити торгову точку і тоді не буде робочих місць", - сказав Недопад.
У підсумку, виконком підтримав проекти рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»
Сьогодні, 11:35
Скандальна екс-очільниця «Ласки» відкриває стерилізаційний центр
Сьогодні, 11:18