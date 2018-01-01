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У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*

У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*
Обережно! Вони вже поруч… у кінотеатрі «Premier City»!

З 6 вересня у кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єри фільмів та допрем’єрний показ фільму «Хижак», який відбудеться 11 вересня!

Фільм «Хижак»

Події розгортаються в наші дні. Колишній морський піхотинець Куїнн Маккенна стикається з невідомою інопланетною істотою. Вона вороже налаштована до жителів Землі і слід було б якомога швидше реагувати на її появу. Але Маккенну ніхто не вірить. Тільки його малолітній син, який хворіє на аутизм, помічає істоту і навіть може з нею спілкуватися.

Фільм «Монахиня»

1952 рік. У старовинному монастирі у Румунії одна з монахинь вчиняє самогубство. Розслідувати загадкові обставини інциденту направляється молодий священик з Ватикан, який має що приховувати у своєму минулому. Супроводжує його послушниця, яка ось-ось має принести чернечі обітниці та присвятити своє життя служінню в церкві. Коли ці двоє прибули до румунського монастиря, почали відбуватися події, що не мають пояснення.

Фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри»

Симон Петлюра переїхав до Парижу у 1924 році. Головний отаман військ УНР та лідер Директорії УНР жив далеко від Батьківщини, та навіть у вимушеній еміграції Петлюра представляв загрозу для більшовиків. Тож аби припинити будь-яку діяльність провідника українського визвольного руху, радянські спецслужби наймають у Франції людину, здатну на вбивство.

Фільм «Праведник 2»

Головному герою фільму, колишньому агенту ЦРУ, Роберту Макколу подобалося вести розмірене життя пенсіонера. Але усьому свій час. Як тільки він зрозумів, що його знання і вміння можуть зробити світ кращим, він взявся за справу. У його послужному списку боротьба з російською мафією. Працюючи один, він зумів домогтися багато чого. Тож, мабуть, ще не час відпочивати.

Фільм «М’ята»

Сімейна ідилія Райлі Норт обривається в одну мить. Вулична перестрілка наркоторгівців забирає життя її коханого чоловіка та маленької доньки. Усі очевидці подій відмовляються свідчити у суді... Витративши на тренування довгі роки, жінка сама стає вбивцею та методично знищує усіх причетних до загибелі своєї родини.

Її діяльність стає настільки очевидною, що злочинність у регіоні різко йде на спад. Як не дивно, перші, кого це не влаштовує – охоронці правопорядку. Вони здатні на все, аби повернути звичний для них хід справ.

Обережно! Вони вже поруч… Чекають на тебе у кінотеатрі «Premier City»!
У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*
У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*

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Теги: PremierCity
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