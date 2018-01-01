У кінотеатрі «Premier City» – допрем'єрний показ фільму «Хижак». ФОТО*

Обережно! Вони вже поруч… у кінотеатрі «Premier City»!З 6 вересня у кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єри фільмів та допрем’єрний показ фільму «Хижак», який відбудеться 11 вересня!Події розгортаються в наші дні. Колишній морський піхотинець Куїнн Маккенна стикається з невідомою інопланетною істотою. Вона вороже налаштована до жителів Землі і слід було б якомога швидше реагувати на її появу. Але Маккенну ніхто не вірить. Тільки його малолітній син, який хворіє на аутизм, помічає істоту і навіть може з нею спілкуватися.1952 рік. У старовинному монастирі у Румунії одна з монахинь вчиняє самогубство. Розслідувати загадкові обставини інциденту направляється молодий священик з Ватикан, який має що приховувати у своєму минулому. Супроводжує його послушниця, яка ось-ось має принести чернечі обітниці та присвятити своє життя служінню в церкві. Коли ці двоє прибули до румунського монастиря, почали відбуватися події, що не мають пояснення.Симон Петлюра переїхав до Парижу у 1924 році. Головний отаман військ УНР та лідер Директорії УНР жив далеко від Батьківщини, та навіть у вимушеній еміграції Петлюра представляв загрозу для більшовиків. Тож аби припинити будь-яку діяльність провідника українського визвольного руху, радянські спецслужби наймають у Франції людину, здатну на вбивство.Головному герою фільму, колишньому агенту ЦРУ, Роберту Макколу подобалося вести розмірене життя пенсіонера. Але усьому свій час. Як тільки він зрозумів, що його знання і вміння можуть зробити світ кращим, він взявся за справу. У його послужному списку боротьба з російською мафією. Працюючи один, він зумів домогтися багато чого. Тож, мабуть, ще не час відпочивати.Сімейна ідилія Райлі Норт обривається в одну мить. Вулична перестрілка наркоторгівців забирає життя її коханого чоловіка та маленької доньки. Усі очевидці подій відмовляються свідчити у суді... Витративши на тренування довгі роки, жінка сама стає вбивцею та методично знищує усіх причетних до загибелі своєї родини.Її діяльність стає настільки очевидною, що злочинність у регіоні різко йде на спад. Як не дивно, перші, кого це не влаштовує – охоронці правопорядку. Вони здатні на все, аби повернути звичний для них хід справ.Обережно! Вони вже поруч… Чекають на тебе у кінотеатрі «Premier City»!