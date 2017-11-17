На Волині «накрили» казино. ФОТО

У Володимирі-Волинському припинили діяльність незаконного грального закладу.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.4 вересня прокурори спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та Управління захисту економіки у Волинській області провели санкціонований судом обшук у гральному закладі у Княжому місті.У ході обшуку виявили та вилучили готівкові кошти, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.