На Волині «накрили» казино. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У Володимирі-Волинському припинили діяльність незаконного грального закладу.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
4 вересня прокурори спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та Управління захисту економіки у Волинській області провели санкціонований судом обшук у гральному закладі у Княжому місті.
У ході обшуку виявили та вилучили готівкові кошти, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
4 вересня прокурори спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та Управління захисту економіки у Волинській області провели санкціонований судом обшук у гральному закладі у Княжому місті.
У ході обшуку виявили та вилучили готівкові кошти, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
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Коментарі 2
А в Луцьку на кожному кроці нікого не бентежить . Чи укроп кришує їх
Ходять режим тиші перевіряють . А то що вони взагалі законом заборонені . Так що це пропаща країна . Якою керують одні бариги . Укроп молодець на наркоманах і алкашах добре наживається
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