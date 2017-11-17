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На Волині «накрили» казино. ФОТО

На Волині «накрили» казино. ФОТО
У Володимирі-Волинському припинили діяльність незаконного грального закладу.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

4 вересня прокурори спільно з працівниками Володимир-Волинського відділу поліції та Управління захисту економіки у Волинській області провели санкціонований судом обшук у гральному закладі у Княжому місті.

У ході обшуку виявили та вилучили готівкові кошти, 7 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
На Волині «накрили» казино. ФОТО
На Волині «накрили» казино. ФОТО
На Волині «накрили» казино. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, казино, гральний заклад
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Коментарі 2
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А в Луцьку на кожному кроці нікого не бентежить . Чи укроп кришує їх
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Ходять режим тиші перевіряють . А то що вони взагалі законом заборонені . Так що це пропаща країна . Якою керують одні бариги . Укроп молодець на наркоманах і алкашах добре наживається
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