Повідомили, коли поховають волинянина-бійця, який помер на Сході
Сьогодні, 12:02
У місті Попасна Луганської області помер військовий 14 ОМБр Сергій Зубрицький.
Його поховають 6 вересня, – пише UA:Волинь.
Нагадаємо, чоловік помер 1 вересня.
Як зазначали раніше, чоловік помер від серцевого приступу.
Сергій Зубрицький – 1972 року народження, уродженець Маневиччини. У покійного залишилась мама, повідомила прес-офіцер військової частини Надія Замрига.
Поховають військовослужбовця 6 вересня у селі Старосілля Маневицького району о 12:00, розповів телефоном Маневицький військовий комісар Віктор Павлик.
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Його поховають 6 вересня, – пише UA:Волинь.
Нагадаємо, чоловік помер 1 вересня.
Як зазначали раніше, чоловік помер від серцевого приступу.
Сергій Зубрицький – 1972 року народження, уродженець Маневиччини. У покійного залишилась мама, повідомила прес-офіцер військової частини Надія Замрига.
Поховають військовослужбовця 6 вересня у селі Старосілля Маневицького району о 12:00, розповів телефоном Маневицький військовий комісар Віктор Павлик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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