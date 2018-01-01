Повідомили, коли поховають волинянина-бійця, який помер на Сході

Сергій Зубрицький.



Його поховають 6 вересня, – пише



Нагадаємо,



Як зазначали раніше, чоловік помер від серцевого приступу.



Сергій Зубрицький – 1972 року народження, уродженець Маневиччини. У покійного залишилась мама, повідомила прес-офіцер військової частини Надія Замрига.



Поховають військовослужбовця 6 вересня у селі Старосілля Маневицького району о 12:00, розповів телефоном Маневицький військовий комісар Віктор Павлик.

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