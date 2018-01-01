Волинян попереджають про грози та шквали





Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



За даними Укргідрометцентру, вдень 5 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 м/с.



На сході країни окремі пориви вітру 15-18 м/с.

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