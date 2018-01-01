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Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*

Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*
16 вересня у РЦ «Промінь» в рамках Music Box відбудеться концерт гурту TAMERLANALENA та Артема Пивоварова.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Обіцяють улюблені хіти, потужний звук та яскраву атмосферу.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*
Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*

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Теги: Промінь, концерт, Артем Пивоваров, Луцьк, TAMERLANALENA
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