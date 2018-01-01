Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*

Артема Пивоварова.



Про це повідомляє прес-служба розважального центру.



Обіцяють улюблені хіти, потужний звук та яскраву атмосферу.



Квитки можна придбати на сайті:



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 вересня у РЦ «Промінь» в рамках Music Box відбудеться концерт гурту TAMERLANALENA таПро це повідомляє прес-служба розважального центру.Обіцяють улюблені хіти, потужний звук та яскраву атмосферу.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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