Винуватець смертельної аварії на Волині сяде за ґрати

Чоловіка, який п'яним у Нововолинську на смерть збив жінку, посадили на 3 роки.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Прокуратура Волинської області оскаржила в апеляційному порядку вирок Нововолинського міського суду, яким 55-річного мешканця Нововолинська за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку та позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.Увечері 18 липня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «Фольксваген Гольф», чоловік рухався вулицею Зелена у Нововолинську.Не виконавши законної вимоги працівників поліції про зупинку транспортного засобу, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, водій почав втікати від правоохоронців, збільшуючи швидкість.На перехресті вулиць Зелена та Миру в шахтарському місті він не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де наїхав на 91-річну жінку-пішохода.У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла.Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.Вважаючи таке покарання занадто м'яким, прокурори оскаржили це рішення суду в апеляційному порядку.Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області призначив винуватцю ДТП покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.