Винуватець смертельної аварії на Волині сяде за ґрати
Сьогодні, 12:38
Чоловіка, який п'яним у Нововолинську на смерть збив жінку, посадили на 3 роки.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокуратура Волинської області оскаржила в апеляційному порядку вирок Нововолинського міського суду, яким 55-річного мешканця Нововолинська за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку та позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Увечері 18 липня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «Фольксваген Гольф», чоловік рухався вулицею Зелена у Нововолинську.
Не виконавши законної вимоги працівників поліції про зупинку транспортного засобу, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, водій почав втікати від правоохоронців, збільшуючи швидкість.
На перехресті вулиць Зелена та Миру в шахтарському місті він не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де наїхав на 91-річну жінку-пішохода.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла.
Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.
Вважаючи таке покарання занадто м'яким, прокурори оскаржили це рішення суду в апеляційному порядку.
Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області призначив винуватцю ДТП покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Прокуратура Волинської області оскаржила в апеляційному порядку вирок Нововолинського міського суду, яким 55-річного мешканця Нововолинська за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку та позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Увечері 18 липня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «Фольксваген Гольф», чоловік рухався вулицею Зелена у Нововолинську.
Не виконавши законної вимоги працівників поліції про зупинку транспортного засобу, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, водій почав втікати від правоохоронців, збільшуючи швидкість.
На перехресті вулиць Зелена та Миру в шахтарському місті він не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де наїхав на 91-річну жінку-пішохода.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла.
Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.
Вважаючи таке покарання занадто м'яким, прокурори оскаржили це рішення суду в апеляційному порядку.
Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області призначив винуватцю ДТП покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
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Коментарі 1
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пьяный человек за рулем убил другого человека и за это получает всего три года! При этом он драпал от полиции! Да тут отягащающих обстоятельств на лет тридцать по американским нормам! Да в самой демократической стране мира, на которую так любят ссылаться наши кормчие, при попытке удрать от полицейских он получил бы пулю в лоб!
Одним словом в наших реалиях все как в бессмертной советской кинокомедии "Кавказская пленница" - "Да здравствует наш советский суд - самый гуманный суд в мире!" Это озвучил артист Вицин в зале самого суда...
Зато пенсии судейские на порядок выше "пересичных"...
Фарисейство!