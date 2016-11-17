З дурману та шкірки банану: волинянин виготовляє унікальні кораблі у пляшечках. ФОТО

Володимира Ящука.



Виставка приурочена до Дня міста Славути, повідомляє



Митець родом з Тернопільщини нині проживає у селі Промінь Луцького району. Моделі Володимир Ящук виготовляє вже 30 років. А захоплення морем і вітрильниками зародилось під час проходження військової служби у Балтиці.



В експозиції представлена 181 мініатюрна модель кораблів, яхт, човнів різних історичних епох: від Стародавнього Єгипту, Китаю, Римської імперії до XVIII-XIX століть.



Матеріали для роботи майстер використовує різні: зі шпону, бамбуку, ниток, паперу, пластику, фольги; на вітрила - із чорної редьки, ірису і навіть дурману, а також цибулиння, кукурудзи, часнику, картоплі, капусти, шкірок банану та грейпфрута, а також інших найрізноманітніших матеріалів рослинного походження.



Особливість експонатів полягає в тому, що всі вони - у скляних пляшках. Автор знає багато секретів майстерності у виготовленні подібних мініатюр, освоїв нові способи кріплення кораблів: до капронової нитки, натягнутої всередині, бушпритом до корка, підвішування на одній та двох волосинах, на площину з бісеру.



Склеюється вітрильник за допомогою спеціальних інструментів безпосередньо всередині пляшки. На виготовлення одного виробу у Володимира Ящука йде приблизно 30 годин копіткої праці.



Виставка триватиме до кінця вересня у Славутському історичному музеї.





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