Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:27
У Києві на вулиці Івана Мазепи провалився асфальт.
Про це інформує Київ.Інформатор.
Це трапилося у середу, 5 вересня.
Інцидент стався перед зупинкою громадського транспорту біля готелю Салют.
Яма, яка утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.
Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Київ.Інформатор.
Це трапилося у середу, 5 вересня.
Інцидент стався перед зупинкою громадського транспорту біля готелю Салют.
Яма, яка утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.
Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:27
У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:16
З дурману та шкірки банану: волинянин виготовляє унікальні кораблі у пляшечках. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Винуватець смертельної аварії на Волині сяде за ґрати
Сьогодні, 12:38