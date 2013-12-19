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Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО

Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
У Києві на вулиці Івана Мазепи провалився асфальт.

Про це інформує Київ.Інформатор.

Це трапилося у середу, 5 вересня.

Інцидент стався перед зупинкою громадського транспорту біля готелю Салют.

Яма, яка утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.

Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух.

Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Київ, асфальт, проблема
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