Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



Це трапилося у середу, 5 вересня.



Інцидент стався перед зупинкою громадського транспорту біля готелю Салют.



Яма, яка утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.



Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Івана Мазепи провалився асфальт.Про це інформує Київ.Інформатор Це трапилося у середу, 5 вересня.Інцидент стався перед зупинкою громадського транспорту біля готелю Салют.Яма, яка утворилася в результаті обвалу дороги, заповнилася водою.Комунальники огородили місце аварії і частково обмежили рух.

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