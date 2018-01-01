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Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО

Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО
Лучанин Георгій Назарчук, якого вигнали з дому, і досі живе у потрощеній Таврії.

Два тижні тому він повернувся із лікарні, однак замки на його помешканні були замінені, а всередині живуть квартиранти, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так чоловік став жити у останньому прихистку – побитому авто. Годує його сестра та сусіди, приносять їжу прямо до автівки.

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Родичка розповідає, за цей час стукала у всі двері, чекала на допомогу міської влади, яка нібито обіцяла посприяти поселенню чоловіка хоч у якийсь притулок.

«На сьогодні, на жаль, я нічого не відчула. Я у п'ятницю розмовляла з директором департаменту соціального захисту, департаменту територіального... Всі послухали мою розповідь, і на цьому все закінчилося», – каже Діна Собковська.

Сестра каже, нещодавно консультувалися із адвокатом. Юрист, ознайомившись із документами, розповів, що тепер права власності на житло її брат і справді не має, оскільки є дарча як подарунок своєї частинки синові, то ж боротися за неї – марна справа. Залишається єдиний варіант – знайти недорогий пансіонат чи притулок.

«Я від нього не відмовляюся, буду допомагати і далі. Весь час приносила, кожного дня. Якщо не я, то мої співпрацівники. Допомагали мені. Але я його не лишала, ані дня», – запевняє сестра Георгія.

Після тижня перемовин та вмовлянь жінка таки домовилася, щоб чоловіка поселити у притулку в церкві «Фіміам». Втім, ввечері синова подруга пообіцяла, що чоловіка поселять у кімнату гуртожитку на Ковельській.

Сестра каже, що чекатимуть лише день. Якщо обіцянки не виконають, то чоловіка таки відвезуть у центр для бездомних. Утім, там він зможе жити лише два тижні, а як буде далі – невідомо.

Сам Георгій коментувати ситуацію відмовився, бо втомився від цих життєвих перипетій.

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Теги: Луцьк, скандал, Георгій Назарчук, Гордіюк
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