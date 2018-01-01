Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Лучанин Георгій Назарчук, якого вигнали з дому, і досі живе у потрощеній Таврії.
Два тижні тому він повернувся із лікарні, однак замки на його помешканні були замінені, а всередині живуть квартиранти, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так чоловік став жити у останньому прихистку – побитому авто. Годує його сестра та сусіди, приносять їжу прямо до автівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Найкращий в світі дядя Жора»: історія лучанина, який живе у машині
Родичка розповідає, за цей час стукала у всі двері, чекала на допомогу міської влади, яка нібито обіцяла посприяти поселенню чоловіка хоч у якийсь притулок.
«На сьогодні, на жаль, я нічого не відчула. Я у п'ятницю розмовляла з директором департаменту соціального захисту, департаменту територіального... Всі послухали мою розповідь, і на цьому все закінчилося», – каже Діна Собковська.
Сестра каже, нещодавно консультувалися із адвокатом. Юрист, ознайомившись із документами, розповів, що тепер права власності на житло її брат і справді не має, оскільки є дарча як подарунок своєї частинки синові, то ж боротися за неї – марна справа. Залишається єдиний варіант – знайти недорогий пансіонат чи притулок.
«Я від нього не відмовляюся, буду допомагати і далі. Весь час приносила, кожного дня. Якщо не я, то мої співпрацівники. Допомагали мені. Але я його не лишала, ані дня», – запевняє сестра Георгія.
Після тижня перемовин та вмовлянь жінка таки домовилася, щоб чоловіка поселити у притулку в церкві «Фіміам». Втім, ввечері синова подруга пообіцяла, що чоловіка поселять у кімнату гуртожитку на Ковельській.
Сестра каже, що чекатимуть лише день. Якщо обіцянки не виконають, то чоловіка таки відвезуть у центр для бездомних. Утім, там він зможе жити лише два тижні, а як буде далі – невідомо.
Сам Георгій коментувати ситуацію відмовився, бо втомився від цих життєвих перипетій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Два тижні тому він повернувся із лікарні, однак замки на його помешканні були замінені, а всередині живуть квартиранти, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так чоловік став жити у останньому прихистку – побитому авто. Годує його сестра та сусіди, приносять їжу прямо до автівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Найкращий в світі дядя Жора»: історія лучанина, який живе у машині
Родичка розповідає, за цей час стукала у всі двері, чекала на допомогу міської влади, яка нібито обіцяла посприяти поселенню чоловіка хоч у якийсь притулок.
«На сьогодні, на жаль, я нічого не відчула. Я у п'ятницю розмовляла з директором департаменту соціального захисту, департаменту територіального... Всі послухали мою розповідь, і на цьому все закінчилося», – каже Діна Собковська.
Сестра каже, нещодавно консультувалися із адвокатом. Юрист, ознайомившись із документами, розповів, що тепер права власності на житло її брат і справді не має, оскільки є дарча як подарунок своєї частинки синові, то ж боротися за неї – марна справа. Залишається єдиний варіант – знайти недорогий пансіонат чи притулок.
«Я від нього не відмовляюся, буду допомагати і далі. Весь час приносила, кожного дня. Якщо не я, то мої співпрацівники. Допомагали мені. Але я його не лишала, ані дня», – запевняє сестра Георгія.
Після тижня перемовин та вмовлянь жінка таки домовилася, щоб чоловіка поселити у притулку в церкві «Фіміам». Втім, ввечері синова подруга пообіцяла, що чоловіка поселять у кімнату гуртожитку на Ковельській.
Сестра каже, що чекатимуть лише день. Якщо обіцянки не виконають, то чоловіка таки відвезуть у центр для бездомних. Утім, там він зможе жити лише два тижні, а як буде далі – невідомо.
Сам Георгій коментувати ситуацію відмовився, бо втомився від цих життєвих перипетій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Озеро посеред дороги: у Києві провалився асфальт. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:27
У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:16
З дурману та шкірки банану: волинянин виготовляє унікальні кораблі у пляшечках. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Винуватець смертельної аварії на Волині сяде за ґрати
Сьогодні, 12:38