Луцька модель стала викладачкою

Анна Тріль стала викладачкою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



"Щастя - робити те, що любиш! І бути викладачем іноземної мови у Східноєвропейському національному університеті - чи то не мрія? А мрії мають здатність здійснюватись! Як от моя!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House»стала викладачкою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook."Щастя - робити те, що любиш! І бути викладачем іноземної мови у Східноєвропейському національному університеті - чи то не мрія? А мрії мають здатність здійснюватись! Як от моя!" - йдеться у дописі.

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