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Луцька модель стала викладачкою

Луцька модель стала викладачкою
Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House» Анна Тріль стала викладачкою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Щастя - робити те, що любиш! І бути викладачем іноземної мови у Східноєвропейському національному університеті - чи то не мрія? А мрії мають здатність здійснюватись! Як от моя!" - йдеться у дописі.

Луцька модель стала викладачкою
Луцька модель стала викладачкою

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Теги: Анна Тріль, СНУ
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