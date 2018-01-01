Луцька модель стала викладачкою
Сьогодні, 14:22
Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House» Анна Тріль стала викладачкою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Щастя - робити те, що любиш! І бути викладачем іноземної мови у Східноєвропейському національному університеті - чи то не мрія? А мрії мають здатність здійснюватись! Як от моя!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Щастя - робити те, що любиш! І бути викладачем іноземної мови у Східноєвропейському національному університеті - чи то не мрія? А мрії мають здатність здійснюватись! Як от моя!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
Луцька модель стала викладачкою
Сьогодні, 14:22
У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 14:19
Лучанин, якого вигнали з дому, досі живе у машині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48