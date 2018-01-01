Лучан кличуть на «Культурний шейк»
Сьогодні, 18:15
З нагоди відзначення 933-ї річниці міста Луцька, в рамках проекту «Мистецька вулиця», 8 вересня о 13:00 у сквері «Зоряний» (вул. Лесі Українки, 24А) проходитиме зустріч-розмова із активними лучанами, які зголосилися розповісти про реалізовані ними культурні проекти та ініціативи.
Про це повідомили у департаменті культури луцької мерії.
Захід має оригінальну назву «Культурний шейк» та є відкритою до діалогу платформою для всіх, хто має непереборне бажання розвивати культурну галузь нашого міста.
Організатори зустрічі - департамент культури Луцької міської ради та мистецьке об'єднання "СтендаЛь".
Запрошують всіх охочих – музикантів, літераторів, художників, менеджерів культури й інших небайдужих лучан приєднатися до заходу та разом напрацювати ідеї щодо подальшого розвитку культурного середовища Луцька.
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Про це повідомили у департаменті культури луцької мерії.
Захід має оригінальну назву «Культурний шейк» та є відкритою до діалогу платформою для всіх, хто має непереборне бажання розвивати культурну галузь нашого міста.
Організатори зустрічі - департамент культури Луцької міської ради та мистецьке об'єднання "СтендаЛь".
Запрошують всіх охочих – музикантів, літераторів, художників, менеджерів культури й інших небайдужих лучан приєднатися до заходу та разом напрацювати ідеї щодо подальшого розвитку культурного середовища Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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