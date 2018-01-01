вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на «Культурний шейк»

Лучан кличуть на «Культурний шейк»
З нагоди відзначення 933-ї річниці міста Луцька, в рамках проекту «Мистецька вулиця», 8 вересня о 13:00 у сквері «Зоряний» (вул. Лесі Українки, 24А) проходитиме зустріч-розмова із активними лучанами, які зголосилися розповісти про реалізовані ними культурні проекти та ініціативи.

Про це повідомили у департаменті культури луцької мерії.

Захід має оригінальну назву «Культурний шейк» та є відкритою до діалогу платформою для всіх, хто має непереборне бажання розвивати культурну галузь нашого міста.

Організатори зустрічі - департамент культури Луцької міської ради та мистецьке об'єднання "СтендаЛь".

Запрошують всіх охочих – музикантів, літераторів, художників, менеджерів культури й інших небайдужих лучан приєднатися до заходу та разом напрацювати ідеї щодо подальшого розвитку культурного середовища Луцька.

Лучан кличуть на «Культурний шейк»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: культура, Луцьк, мистецтво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через ремонт перекриють рух перехрестям
Сьогодні, 18:30
Лучан кличуть на «Культурний шейк»
Сьогодні, 18:15
На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
Сьогодні, 18:07
Волинянин вже 15 років вирощує кавуни
Сьогодні, 17:59
«Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Волинський диригент отримав премію Хурсенка Волинський диригент отримав премію Хурсенка
22 серпень, 07:16
У Луцьку на Великдень виступить гурт «Мотанка» У Луцьку на Великдень виступить гурт «Мотанка»
07 квітень, 11:55
Лучани поринули у містерію давніх часів – гурт «Motanka» відіграв шалений концерт. ФОТО Лучани поринули у містерію давніх часів – гурт «Motanka» відіграв шалений концерт. ФОТО
31 березень, 11:24
Звіт музичної школи №2 Луцька: як це було. ФОТО Звіт музичної школи №2 Луцька: як це було. ФОТО
18 березень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
У Луцьку через ремонт перекриють рух перехрестям
Сьогодні, 18:30
 0
Лучан кличуть на «Культурний шейк»
Сьогодні, 18:15
 0
На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
Сьогодні, 18:07
 0
Під Луцьком продається/здається в оренду земельна ділянка з двома приміщеннями*
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8