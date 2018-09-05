Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині





Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає



До Пустомитівського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).



Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.



Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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