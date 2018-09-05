вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині

Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Судитимуть лучанина та львів'янина, які обікрали приватний будинок у Пустомитівському районі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає Львівський портал.

До Пустомитівського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Львівщина, лучанин, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка очолила управління у Львівській міській раді
Сьогодні, 15:16
Волинський нардеп подарував дітям слона
Сьогодні, 15:05
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію
Сьогодні, 14:38
Луцька модель стала викладачкою
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття Шопінг без грошей: на Волині жінка вкрала з магазину одяг і взуття
25 серпень, 22:05
Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень Волинянин обікрав батьків дружини на понад 300 тисяч гривень
14 серпень, 13:34
Засудили волинянина, який торгував патронами Засудили волинянина, який торгував патронами
30 липень, 18:01
На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне» На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
18 липень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
Лучанка очолила управління у Львівській міській раді
Сьогодні, 15:16
 0
Волинський нардеп подарував дітям слона
Сьогодні, 15:05
 0
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
 0
Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8