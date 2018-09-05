Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
Сьогодні, 15:04
Судитимуть лучанина та львів'янина, які обікрали приватний будинок у Пустомитівському районі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає Львівський портал.
До Пустомитівського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).
Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає Львівський портал.
До Пустомитівського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).
Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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