Волинський нардеп подарував дітям слона
Сьогодні, 15:05
Вихованці дитсадка села Сереховичі Старовижівського району, їхні мами були приємно вражені, коли, прийшовши сюди, побачили, що біля входу у дошкільний заклад їх зустрічає слон.
Радості не було меж. Малюки зразу ж, після оглядин, осідлали його, спробували кермувати незвичайним тропічним гостем за вуха, - пише Волинь-нова.
Такий подарунок малечі зробив на День знань уродженець села, його почесний громадянин, народний депутат України І скликання Андрій Бондарчук.
А виготовили це диво подружжя Віктор Сулима і Людмила Найденко, які переїхали на Волинь із Дніпра.
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Радості не було меж. Малюки зразу ж, після оглядин, осідлали його, спробували кермувати незвичайним тропічним гостем за вуха, - пише Волинь-нова.
Такий подарунок малечі зробив на День знань уродженець села, його почесний громадянин, народний депутат України І скликання Андрій Бондарчук.
А виготовили це диво подружжя Віктор Сулима і Людмила Найденко, які переїхали на Волинь із Дніпра.
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