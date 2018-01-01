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Волинський нардеп подарував дітям слона

Волинський нардеп подарував дітям слона
Вихованці дитсадка села Сереховичі Старовижівського району, їхні мами були приємно вражені, коли, прийшовши сюди, побачили, що біля входу у дошкільний заклад їх зустрічає слон.

Радості не було меж. Малюки зразу ж, після оглядин, осідлали його, спробували кермувати незвичайним тропічним гостем за вуха, - пише Волинь-нова.

Такий подарунок малечі зробив на День знань уродженець села, його почесний громадянин, народний депутат України І скликання Андрій Бондарчук.

А виготовили це диво подружжя Віктор Сулима і Людмила Найденко, які переїхали на Волинь із Дніпра.

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Теги: діти, слон, розваги
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