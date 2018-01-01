Мешканцям будинку в Нововолинську увімкнули електрику





Як і обіцяв міський голова Віктор Сапожніков, жителям колишнього гуртожитку, які гуртом прийшли у Нововолинську міську раду, 5-го вересня з‘явилося світло, - пише



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Та за інформацією працівників ПАТ «Волиньобленерго», зовнішнього ремонту для нормального функціонування електричної мережі будинку недостатньо.



Гуртожиток потребує ще внутрішніх робіт, та це вже повинна робити УЖК №2, на баланс якої будинок перейшов від ЖКП №2.



Та у мешканців більше 100 тисяч боргів за комунальні послуги перед управляючою компанією. Директор ЖКО Олена Чайка зазначає, що мешканці не платять, працівників в УЖК немає, тому це питання залишається проблемою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку на вулиці Нововолинській, 53 у Нововолинську, машканці якого п’ять днів сиділи без світла, відновили електропостачання.Як і обіцяв міський голова, жителям колишнього гуртожитку, які гуртом прийшли у Нововолинську міську раду, 5-го вересня з‘явилося світло, - пише Буг Та за інформацією працівників ПАТ «Волиньобленерго», зовнішнього ремонту для нормального функціонування електричної мережі будинку недостатньо.Гуртожиток потребує ще внутрішніх робіт, та це вже повинна робити УЖК №2, на баланс якої будинок перейшов від ЖКП №2.Та у мешканців більше 100 тисяч боргів за комунальні послуги перед управляючою компанією. Директор ЖКОзазначає, що мешканці не платять, працівників в УЖК немає, тому це питання залишається проблемою.

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