У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів
Сьогодні, 15:38
У зв'язку з обмеженням руху на мості, що на вулиці Ковельській, змінюють схему руху деяких луцьких тролейбусів.
Про це повідомили у прес-службі Луцької міськради.
Отож, зміни стосуватимуться таких маршрутів:
- маршрут №3 – «с.Гаразджа - КП «ЛПЕ»- с.Гаразджа».
- маршрут №4 — з вокзалу в напрямку Вересневого по маршруту № 4а, назад згідно схеми руху маршруту № 4.
- маршрут №12 — КРЗ-СКФ «Україна» - КРЗ.
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Про це повідомили у прес-службі Луцької міськради.
Отож, зміни стосуватимуться таких маршрутів:
- маршрут №3 – «с.Гаразджа - КП «ЛПЕ»- с.Гаразджа».
- маршрут №4 — з вокзалу в напрямку Вересневого по маршруту № 4а, назад згідно схеми руху маршруту № 4.
- маршрут №12 — КРЗ-СКФ «Україна» - КРЗ.
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