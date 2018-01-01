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У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів

У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів
У зв'язку з обмеженням руху на мості, що на вулиці Ковельській, змінюють схему руху деяких луцьких тролейбусів.

Про це повідомили у прес-службі Луцької міськради.

Отож, зміни стосуватимуться таких маршрутів:

- маршрут №3 – «с.Гаразджа - КП «ЛПЕ»- с.Гаразджа».

- маршрут №4 — з вокзалу в напрямку Вересневого по маршруту № 4а, назад згідно схеми руху маршруту № 4.

- маршрут №12 — КРЗ-СКФ «Україна» - КРЗ.

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Теги: тролейбус, Луцьк, маршрут
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