У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів





Про це повідомили у



Отож, зміни стосуватимуться таких маршрутів:



- маршрут №3 – «с.Гаразджа - КП «ЛПЕ»- с.Гаразджа».



- маршрут №4 — з вокзалу в напрямку Вересневого по маршруту № 4а, назад згідно схеми руху маршруту № 4.



- маршрут №12 — КРЗ-СКФ «Україна» - КРЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з обмеженням руху на мості, що на вулиці Ковельській, змінюють схему руху деяких луцьких тролейбусів.Про це повідомили у прес-службі Луцької міськради.Отож, зміни стосуватимуться таких маршрутів:- маршрут №3 – «с.Гаразджа - КП «ЛПЕ»- с.Гаразджа».- маршрут №4 — з вокзалу в напрямку Вересневого по маршруту № 4а, назад згідно схеми руху маршруту № 4.- маршрут №12 — КРЗ-СКФ «Україна» - КРЗ.

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