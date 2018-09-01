Польща й Україна розробляють ще два залізничні маршрути
Сьогодні, 17:00
Польсько-українська робоча група у жовтні проведе у Львові засідання щодо розширення залізничного сполучення між Україною і Польщею.
Про це домовилися міністри інфраструктури України та Польщі Володимир Омелян та Анджей Адамчик під час зустрічі у Польщі, повідомляє Міністерство інфраструктури України, - пише Українська правда.
5 вересня Омелян бере участь у XXVIII Економічному форумі та конференції "Європа Карпат" у м. Криниця-Здруй – і в рамках візиту поговорив із польським колегою.
Омелян підтвердив, що зараз триває робота над двома проектами: відновлення залізничного сполучення за напрямком Перемишль – Мальховіце – Нижанковичі та започаткування регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.
Український міністр відзначив інтенсивність і високу результативність українсько-польського діалогу в 2018 році:
"Ми надзвичайно втішені прогресом, якого досягли на рівні профільних міністерств України і Польщі. Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, започатковане 2016 року, – приклад успішної реалізації українсько-польських проектів", – зазначив він.
"І наразі обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею. Я дякую Польщі за активну позицію в цьому питанні і всебічну підтримку ініціативи", – додав Омелян.
Адамчик привітав українського колегу із початком роботи Ryanair в Україні.
На його думку, успішна робота України із провідними європейськими компаніями – це і є практичний вимір європейської інтеграції України.
Польський міністр вважає, що розширення залізничного сполучення з Польщею також сприятиме інфраструктурній європейській інтеграції України.
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Про це домовилися міністри інфраструктури України та Польщі Володимир Омелян та Анджей Адамчик під час зустрічі у Польщі, повідомляє Міністерство інфраструктури України, - пише Українська правда.
5 вересня Омелян бере участь у XXVIII Економічному форумі та конференції "Європа Карпат" у м. Криниця-Здруй – і в рамках візиту поговорив із польським колегою.
Омелян підтвердив, що зараз триває робота над двома проектами: відновлення залізничного сполучення за напрямком Перемишль – Мальховіце – Нижанковичі та започаткування регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.
Український міністр відзначив інтенсивність і високу результативність українсько-польського діалогу в 2018 році:
"Ми надзвичайно втішені прогресом, якого досягли на рівні профільних міністерств України і Польщі. Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, започатковане 2016 року, – приклад успішної реалізації українсько-польських проектів", – зазначив він.
"І наразі обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею. Я дякую Польщі за активну позицію в цьому питанні і всебічну підтримку ініціативи", – додав Омелян.
Адамчик привітав українського колегу із початком роботи Ryanair в Україні.
На його думку, успішна робота України із провідними європейськими компаніями – це і є практичний вимір європейської інтеграції України.
Польський міністр вважає, що розширення залізничного сполучення з Польщею також сприятиме інфраструктурній європейській інтеграції України.
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