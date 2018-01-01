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У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки

У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватиме громадський транспорт.

Про це повідомили в управлінні транспорту та зв'язку.

Під час проведення арт-шоу “Ніч у Луцькому замку” 9 вересня 2018 року з 01.00 до 04.00 год у Луцьку працюватимуть маршрутні таксі.

У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки


У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки



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Теги: маршрутки, транспорт, ніч
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