У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватимуть маршрутки
Сьогодні, 17:13
У ніч на 9 вересня у Луцьку курсуватиме громадський транспорт.
Про це повідомили в управлінні транспорту та зв'язку.
Під час проведення арт-шоу “Ніч у Луцькому замку” 9 вересня 2018 року з 01.00 до 04.00 год у Луцьку працюватимуть маршрутні таксі.
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Про це повідомили в управлінні транспорту та зв'язку.
Під час проведення арт-шоу “Ніч у Луцькому замку” 9 вересня 2018 року з 01.00 до 04.00 год у Луцьку працюватимуть маршрутні таксі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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