«Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників

Голова Волинської ОДАзустрівся з керівником шахти №9 «Нововолинська», гірники якої страйкують третю добу, головою первинної організації НПГУ шахтита працівниками копальні.Відбулася розмова у стінах ОДА у середу, 5 вересня.Голова первинної організації НПГУ шахти №9 «Нововолинська» Василь Гура повідомив, що на складі шахти – 7,5 тисяч тонн вугілля, яке мали б продати і виручити за це гроші. Натомість шахтарям не виплатили заплату за липень і серпень.«Сьогодні смотрящий панзателефонував на шахту і сказав, що ми йому винні 5 мільйонів гривень», - зазначив Гура.Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що не вперше зустрічається з шахтарями і не розуміє, чому вони мають йти на поводу у якого смотрящого.«Немає такої посади. Я його називаю бандитом», - відзначив він.Василь Гура також розповів, що в.о. директора ДП «Волиньвугілля»постійно приїжджає на копальню з поліцією, аби з ним нічого не сталося.«Венгрін – ставленик(ред. – міністр енергетики та вугільпомінялися тільки прізвища. При Венгріну шахта пішла на закриття. Міністру все одно працює копальня чи ні, це з його руки», - каже Гура.Він стверджує, що правоохоронці належним чином на ці факти не реагують, лише прийшов лист про відкриття кримінальної справи.«Ви йдете на смерть, ви йдете туди, куди б я не пішов за жодні кошти. Але ви терпите цю ситуацію. Чим більше ви мовчите і ховаєтесь один за одного, тим менше шансів у вас заробити на шматок хліба», - сказав Савченко.Голова Волинської ОДА також зауважив, що учора отримав статистичні дані про виплати зарплат на шахтах, у яких йдеться, що копальні №9 не боргують.«Я буду розбиратися, чому надійшла така інформація. Ми вчора знов написали лист прем’єр-міністру. Нещодавно він був з робочою зустріччю і я пояснював, що у нас критичне питання – шахти. Поліція щось трохи вже почала працювати, але я добивався цього 2 місяці. Можливо, мені треба було зустрітися з Венгріним, але я принципово цього не робив. Давайте з вами домовимось, що ви будете сміливішими. Треба хоч трохи захищатися, надавати по руках тому самому Венгріну і Пилипюку, не буду казати про радикальніші методи», - наголосив він.У свою чергую, керівник копальніповідомив, що проблема з виплатою зарплати виникла штучно через політику ДП «Волиньвугілля», адже на шахті видобули вугілля, продаж якого покриває втрати на заробітну плату та електроенергію.Окрім того, шахтарі нарікають, що копальня нині працює без відповідного дозволу на видобування надр. Радник голови ОДАнаголосив, що питання з затягуванням дозволу вирішуватимуть через суд.Губернатор Олександр Савченко заявив, що готовий написати листи міністру енергетики та вугільної промисловості, прем’єр-міністру, щоби вони дозволили самостійно відвантажувати вугілля шахті, враховуючи високі корупційні складові. Також він доручив підготувати звернення у прокуратуру та поліцію щодо цієї ситуації, а профспілці шахти №9 «Нововолинська» порадив підготувати позов до суду на керівництво ДП «Волиньвугілля».«Сьогодні всіх призначають виконувачами обов’язків, щоби не погоджувати з губернатором. Я готовий вас захищати», - додав очільник Волині.Також Олександр Савченко домовився про зустріч з головою СБУ, аби вплинути на ситуацію. Відбудеться вона у п‘ятницю, 7 вересня.