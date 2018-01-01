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У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО

У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО
Собака, яку знайшли виснаженою у Луцьку, набрала 10 кілограмів та тепер не має проблем зі здоров’ям.

Про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 розповіла ветлікар ветеринарної клініки «Кіт Леопольд» Яна Коханюк.

Нагадаємо, у Луцьку зоозахисники взяли під опіку собаку, який виснажений бродив вулицями. Колишнім господарем тварини виявився наркоман: у нього викупили захисники тварину за гроші. Собака була з паспортом. На хазяїна написали заяву в поліцію.

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За словами лікаря, Белла потрапила до медзакладу із вагою 14 кілограмів. Майже за чотири тижні собака набрала 10 кілограмів.

«Впринципі вона зараз дуже активна, грайлива, поводиться як маленьке щеня. У неї починає відростати шерсть. В основному – це звичайна собака, просто із цікавою долею. Її оптимальна вагова норма – це 30 кілограмів. Думаю, цього було б достатньо, аби вона вела здоровий спосіб життя», - каже Яна Коханюк.

Ветлікар переконує, що у Белли тепер немає проблем зі здоров’ям, однак собаку продовжують годувати спеціалізованим кормом.

До слова, мішок такого корму вагою 17 кілограмів вартує 4,5 тисячі гривень, а вистачає його приблизно на 40 днів.

«Спочатку ми капали її через крапельницю, потім впродовж декількох тижнів вона їла спеціальні біфідобактерії, вітамінні комплекси та дотримувалася дієти. Зараз ми досі на дієті, і вона харчуватиметься на цьому спеціалізованому кормі ще рік-півтора», - розповідає лікар.

Вона додає, що далі господар собаки зможе самостійно вирішувати, чим годувати собаку: чи то натуральне харчування, чи корм.

Яна Коханюк каже, що раніше спочатку Белла не могла контактувати із іншими тваринами, зокрема із собаками, кролями, котами тощо. Однак нині цієї проблеми немає, вона не агресивна і дуже любить дітей.

«Хотілося б, щоб її взяли у сім’ю, де буде одна чи дві собаки», - додає Яна.

У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО
У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО
У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО
У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО
У якому стані перебуває собака Белла, яку на вулиці знайшли виснаженою. ФОТО

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Теги: собака, тварина порятунок, Белла
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