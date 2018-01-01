У Луцьку через ремонт обмежать рух перехрестям





Про це повідомили у луцькій мерії.



У зв’язку з проведенням капітального ремонту з 9:00 6 вересня буде частково обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення робіт.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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