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У Луцьку через ремонт обмежать рух перехрестям

У Луцьку через ремонт обмежать рух перехрестям
У Луцьку частково перекрий рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської.

Про це повідомили у луцькій мерії.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту з 9:00 6 вересня буде частково обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення робіт.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: перекриття руху, Луцьк
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