У Луцьку через ремонт обмежать рух перехрестям
Сьогодні, 18:30
У Луцьку частково перекрий рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської.
Про це повідомили у луцькій мерії.
У зв’язку з проведенням капітального ремонту з 9:00 6 вересня буде частково обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення робіт.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
У зв’язку з проведенням капітального ремонту з 9:00 6 вересня буде частково обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Дубнівської (почергово по одній смузі) до завершення робіт.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
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