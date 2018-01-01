Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 вересня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.



У Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за

даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +22…+25. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.У Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається заданими Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +22…+25. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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