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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ.

У Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за
даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +22…+25. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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