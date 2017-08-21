На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО

На автомобільних дорогах загального користування державного значення Волинської області тривають роботи з поновлення дорожньої розмітки.Зокрема, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, де в ході поточного середнього ремонту уклали верхній шар асфальтобетону, повністю завершили нанесення дорожньої розмітки на 35 кілометрах., - повідомили в Укравтодорі.Під час проведення робіт осьову розмітку та пішохідні переходи виконали за допомогою довговічного матеріалу – холодного пластику, крайову – розміточною фарбою.На автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на підїзді до міста Луцька підрядна організація ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" проводить нанесення розмітки за допомогою прогресивної технології – структурного нанесення холодного пластику.Зокрема, таким методом позначли 12 пішохідних переходів та влаштували 5,2 кілометри горизонтальної розмітки.Додамо, що в Україні зазначена технологія здебільшого застосовується на дорогах із вдосконаленим типом покриття.На відміну від маркування фарбою зі строком експлуатації шість місяців, пластикова розмітка має високу зносостійкість та трирічний термін гарантії.