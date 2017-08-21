вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО

На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
На автомобільних дорогах загального користування державного значення Волинської області тривають роботи з поновлення дорожньої розмітки.

Зокрема, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, де в ході поточного середнього ремонту уклали верхній шар асфальтобетону, повністю завершили нанесення дорожньої розмітки на 35 кілометрах., - повідомили в Укравтодорі.

Під час проведення робіт осьову розмітку та пішохідні переходи виконали за допомогою довговічного матеріалу – холодного пластику, крайову – розміточною фарбою.

На автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на підїзді до міста Луцька підрядна організація ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" проводить нанесення розмітки за допомогою прогресивної технології – структурного нанесення холодного пластику.

Зокрема, таким методом позначли 12 пішохідних переходів та влаштували 5,2 кілометри горизонтальної розмітки.

Додамо, що в Україні зазначена технологія здебільшого застосовується на дорогах із вдосконаленим типом покриття.

На відміну від маркування фарбою зі строком експлуатації шість місяців, пластикова розмітка має високу зносостійкість та трирічний термін гарантії.

На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розмітка, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль
Сьогодні, 19:35
Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про Петлюру
Сьогодні, 19:26
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку не буде світла 6 вересня
Сьогодні, 19:00
Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
На міжнародній трасі на Волині несправні світлофори та відсутня розмітка На міжнародній трасі на Волині несправні світлофори та відсутня розмітка
21 серпень, 2017, 14:28
Нова дорожня розмітка в Луцьку змушує водіїв порушувати правила Нова дорожня розмітка в Луцьку змушує водіїв порушувати правила
03 травень, 2017, 14:50
На центральних вулицях Луцька покладуть пластикову розмітку На центральних вулицях Луцька покладуть пластикову розмітку
04 січень, 2017, 11:19
Розмітка на луцьких дорогах коштувала мільйон Розмітка на луцьких дорогах коштувала мільйон
05 грудень, 2016, 19:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні подорожчає вода
Сьогодні, 19:49
 0
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
Сьогодні, 19:48
 0
Над Луцьком пролетів бомбардувальник
Сьогодні, 19:36
 0
Медіа
відео
1/8