На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
Сьогодні, 19:16
На автомобільних дорогах загального користування державного значення Волинської області тривають роботи з поновлення дорожньої розмітки.
Зокрема, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, де в ході поточного середнього ремонту уклали верхній шар асфальтобетону, повністю завершили нанесення дорожньої розмітки на 35 кілометрах., - повідомили в Укравтодорі.
Під час проведення робіт осьову розмітку та пішохідні переходи виконали за допомогою довговічного матеріалу – холодного пластику, крайову – розміточною фарбою.
На автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на підїзді до міста Луцька підрядна організація ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" проводить нанесення розмітки за допомогою прогресивної технології – структурного нанесення холодного пластику.
Зокрема, таким методом позначли 12 пішохідних переходів та влаштували 5,2 кілометри горизонтальної розмітки.
Додамо, що в Україні зазначена технологія здебільшого застосовується на дорогах із вдосконаленим типом покриття.
На відміну від маркування фарбою зі строком експлуатації шість місяців, пластикова розмітка має високу зносостійкість та трирічний термін гарантії.
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Зокрема, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, де в ході поточного середнього ремонту уклали верхній шар асфальтобетону, повністю завершили нанесення дорожньої розмітки на 35 кілометрах., - повідомили в Укравтодорі.
Під час проведення робіт осьову розмітку та пішохідні переходи виконали за допомогою довговічного матеріалу – холодного пластику, крайову – розміточною фарбою.
На автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на підїзді до міста Луцька підрядна організація ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" проводить нанесення розмітки за допомогою прогресивної технології – структурного нанесення холодного пластику.
Зокрема, таким методом позначли 12 пішохідних переходів та влаштували 5,2 кілометри горизонтальної розмітки.
Додамо, що в Україні зазначена технологія здебільшого застосовується на дорогах із вдосконаленим типом покриття.
На відміну від маркування фарбою зі строком експлуатації шість місяців, пластикова розмітка має високу зносостійкість та трирічний термін гарантії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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