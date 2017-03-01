В Україні подорожчає вода





Про це пише



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила місцевим водоканалом підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.



Нові ціни в кожному регіоні будуть різними, а зростуть переважно на 12-13%.



У столиці вода уже подорожчала. Від 1 серпня за кубометр беруть 16 грн 72 коп. А наступного року "Київводоканал" хоче підняти ціну до 23 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода в Україні подорожчає.Про це пише ТСН Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила місцевим водоканалом підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.Нові ціни в кожному регіоні будуть різними, а зростуть переважно на 12-13%.У столиці вода уже подорожчала. Від 1 серпня за кубометр беруть 16 грн 72 коп. А наступного року "Київводоканал" хоче підняти ціну до 23 грн.

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