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В Україні подорожчає вода

В Україні подорожчає вода
Вода в Україні подорожчає.

Про це пише ТСН.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила місцевим водоканалом підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Нові ціни в кожному регіоні будуть різними, а зростуть переважно на 12-13%.

У столиці вода уже подорожчала. Від 1 серпня за кубометр беруть 16 грн 72 коп. А наступного року "Київводоканал" хоче підняти ціну до 23 грн.

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Теги: вода, ціна, вартість, комуналка
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