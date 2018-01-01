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Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про Петлюру

Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про Петлюру
Охочих лучан поважного віку запрошують на черговий безкоштовний кіноперегляд у розважальний центр "Промінь".

Так, у середу, 12 вересня, о 13 годині в рамках проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів", який реалізовує Громадянський Рух "СВІДОМІ" разом із РЦ "Промінь"" та Multiplex, відбудеться показ українського історичного фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри", – повідомляють на Facebook-сторінці руху, - пише Конкурент.

Кіносеанс безплатно можуть відвідати такі категорії пенсіонерів:
- за віком;
- по інвалідності;
- за вислугою років;
- у разі втрати годувальника.

Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 у будь-який зручний спосіб:
- за телефоном 099 215-50-75;
- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху "СВІДОМІ" за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона "CITY PARK";
- заповнивши онлайн-форму реєстрації у будь-який зручний для Вас час:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSefVhSCBYJQ5NwlBQ…/viewform

Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про Петлюру

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Теги: Свідомі, промінь, кіно
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