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Мешканці волинських сіл можуть залишитися без українського телебачення

Мешканці волинських сіл можуть залишитися без українського телебачення
Після відключення аналогового телебачення на Волині у віддалених селах і на хуторах люди ризикують взагалі залишитися без «блакитного вогника».

Ті ж, хто придбав супутникові антени, дивляться білоруські та російські телеканали, - повідомляють Факти.

Як з'ясували журналісти, причиною проблеми є відсутність регіональних українських каналів на супутнику.

«Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські та російські, а не українські телеканали, і тому вірю тому, що передають», - заявив один з місцевих жителів.

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Теги: телебачення, Волинь
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