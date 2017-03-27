Мешканці волинських сіл можуть залишитися без українського телебачення
Сьогодні, 21:07
Після відключення аналогового телебачення на Волині у віддалених селах і на хуторах люди ризикують взагалі залишитися без «блакитного вогника».
Ті ж, хто придбав супутникові антени, дивляться білоруські та російські телеканали, - повідомляють Факти.
Як з'ясували журналісти, причиною проблеми є відсутність регіональних українських каналів на супутнику.
«Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські та російські, а не українські телеканали, і тому вірю тому, що передають», - заявив один з місцевих жителів.
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Ті ж, хто придбав супутникові антени, дивляться білоруські та російські телеканали, - повідомляють Факти.
Як з'ясували журналісти, причиною проблеми є відсутність регіональних українських каналів на супутнику.
«Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські та російські, а не українські телеканали, і тому вірю тому, що передають», - заявив один з місцевих жителів.
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