Мешканці волинських сіл можуть залишитися без українського телебачення





Ті ж, хто придбав супутникові антени, дивляться білоруські та російські телеканали, - повідомляють



Як з'ясували журналісти, причиною проблеми є відсутність регіональних українських каналів на супутнику.



«Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські та російські, а не українські телеканали, і тому вірю тому, що передають», - заявив один з місцевих жителів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після відключення аналогового телебачення на Волині у віддалених селах і на хуторах люди ризикують взагалі залишитися без «блакитного вогника».Ті ж, хто придбав супутникові антени, дивляться білоруські та російські телеканали, - повідомляють Факти Як з'ясували журналісти, причиною проблеми є відсутність регіональних українських каналів на супутнику.«Я б хотів слухати українські канали, дивлюся білоруські та російські, а не українські телеканали, і тому вірю тому, що передають», - заявив один з місцевих жителів.

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