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Суд звільнив від покарання організаторку нарколабораторії в Луцьку

Суд звільнив від покарання організаторку нарколабораторії в Луцьку
У Луцьку жінка виготовляла психотропні речовини на самостійно зробленому обладнанні. Поліцейські затримали її при спробі продажу дурману поблизу нічного клубу «ХХІ» століття, що на проспекті Молоді.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

У себе вдома жінка виготовила психотропну речовину – амфетамін – з метою збуту. Наркотики вона незаконно зберігала в квартирі за місцем проживання.

Згодом лучанка поблизу нічного клубу «XXI століття» за 200 гривень збула чоловіку за поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі амфетамін. Того ж дня наркотики були вилучені працівниками поліції.

Варто зазначити, що в червні цього ж року лучанка через «Нову пошту» отримувала хімічні речовини для виготовлення наркотиків, до того ж на Центральному ринку вона купила прилади та хімічний посуд, з якого зробила приладдя для виготовлення психотропних речовин.

Зокрема, під час обшуку житла обвинуваченої, де була облаштована нарколабораторія, було вилучено близько 3,5 грама амфетаміну.

Жінка повністю визнала свою вину та не оспорювала фактичних обставин злочину.

Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75.76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 вона не вчинить нового злочину.

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Теги: суд, Луцьк
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