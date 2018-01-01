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Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом

Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом
У Луцьку пластуни влаштували флешмоб для вшанування пам’яті українського дисидента, поета Василя Стуса.

Про це повідомляє Перший.

Нагадаємо, 4 вересня помер дисидент, поет та публіцист Василь Стус. Задля вшанування його пам’яті пластуни у Луцьку провели серію заходів із вшанування його пам'яті. Зокрема на прохання пластунів відбулася панахида в кафедральному соборі Святої Трійці.

Опісля пластуни організували на вулиці Лесі Українки флешмоб, спрямований на ознайомлення жителів Луцька з поезією Василя Семеновича.

Згодом відбувся перегляд фільму про останні дні життя патрона підрозділу луцьких пластунів.

«Для нашого покоління постать Василя Семеновича – приклад для наслідування, ми прагнемо, щоб Україна стала такою, якою і мріяв побачити Стус», – зауважив пластун-розвідувач та учасник акції Данило Божик.

Після фільму всі охочі залишились для обговорення подій, що відбулися 4 вересня 1985 року.

Заходи відбувалися за підтримки КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».


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Теги: флешмоб, Луцьк
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