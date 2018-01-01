Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом

Василя Стуса.



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Нагадаємо, 4 вересня помер дисидент, поет та публіцист Василь Стус. Задля вшанування його пам’яті пластуни у Луцьку провели серію заходів із вшанування його пам'яті. Зокрема на прохання пластунів відбулася панахида в кафедральному соборі Святої Трійці.



Опісля пластуни організували на вулиці Лесі Українки флешмоб, спрямований на ознайомлення жителів Луцька з поезією Василя Семеновича.



Згодом відбувся перегляд фільму про останні дні життя патрона підрозділу луцьких пластунів.



«Для нашого покоління постать Василя Семеновича – приклад для наслідування, ми прагнемо, щоб Україна стала такою, якою і мріяв побачити Стус», – зауважив пластун-розвідувач та учасник акції Данило Божик.



Після фільму всі охочі залишились для обговорення подій, що відбулися 4 вересня 1985 року.



Заходи відбувалися за підтримки КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пластуни влаштували флешмоб для вшанування пам’яті українського дисидента, поетаПро це повідомляє Перший Нагадаємо, 4 вересня помер дисидент, поет та публіцист Василь Стус. Задля вшанування його пам’яті пластуни у Луцьку провели серію заходів із вшанування його пам'яті. Зокрема на прохання пластунівв кафедральному соборі Святої Трійці.Опісля пластуни організували на вулиці Лесі Українки флешмоб, спрямований на ознайомлення жителів Луцька з поезією Василя Семеновича.Згодом відбувся перегляд фільму про останні дні життя патрона підрозділу луцьких пластунів.«Для нашого покоління постать Василя Семеновича – приклад для наслідування, ми прагнемо, щоб Україна стала такою, якою і мріяв побачити Стус», – зауважив пластун-розвідувач та учасник акціїПісля фільму всі охочі залишились для обговорення подій, що відбулися 4 вересня 1985 року.Заходи відбувалися за підтримки КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».

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