Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом
Сьогодні, 22:13
У Луцьку пластуни влаштували флешмоб для вшанування пам’яті українського дисидента, поета Василя Стуса.
Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, 4 вересня помер дисидент, поет та публіцист Василь Стус. Задля вшанування його пам’яті пластуни у Луцьку провели серію заходів із вшанування його пам'яті. Зокрема на прохання пластунів відбулася панахида в кафедральному соборі Святої Трійці.
Опісля пластуни організували на вулиці Лесі Українки флешмоб, спрямований на ознайомлення жителів Луцька з поезією Василя Семеновича.
Згодом відбувся перегляд фільму про останні дні життя патрона підрозділу луцьких пластунів.
«Для нашого покоління постать Василя Семеновича – приклад для наслідування, ми прагнемо, щоб Україна стала такою, якою і мріяв побачити Стус», – зауважив пластун-розвідувач та учасник акції Данило Божик.
Після фільму всі охочі залишились для обговорення подій, що відбулися 4 вересня 1985 року.
Заходи відбувалися за підтримки КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
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Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, 4 вересня помер дисидент, поет та публіцист Василь Стус. Задля вшанування його пам’яті пластуни у Луцьку провели серію заходів із вшанування його пам'яті. Зокрема на прохання пластунів відбулася панахида в кафедральному соборі Святої Трійці.
Опісля пластуни організували на вулиці Лесі Українки флешмоб, спрямований на ознайомлення жителів Луцька з поезією Василя Семеновича.
Згодом відбувся перегляд фільму про останні дні життя патрона підрозділу луцьких пластунів.
«Для нашого покоління постать Василя Семеновича – приклад для наслідування, ми прагнемо, щоб Україна стала такою, якою і мріяв побачити Стус», – зауважив пластун-розвідувач та учасник акції Данило Божик.
Після фільму всі охочі залишились для обговорення подій, що відбулися 4 вересня 1985 року.
Заходи відбувалися за підтримки КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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