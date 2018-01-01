Оренда землі біля Луцька для підприємця може зрости у 7 разів

Прокуратура наполягає на зміні умов договору оренди землі, укладеного 2007 року між Заборольською сільською радою Луцького району та підприємцем, щодо збільшення орендної плати за користування земельною ділянкою площею понад 46 га з 7,7 тисячі гривень до більш ніж 55 тисяч на рік.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Відповідно до Податкового кодексу України, орендна плата за землю не може бути меншою за земельний податок, встановлений відповідним органом місцевого самоврядування.Рішенням Заборольської сільської ради встановлено ставку податку на земельні ділянки обсягом 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Орендар же донині сплачував фіксовану суму, яка є меншою, ніж передбачено законом.Відтак прокуратура, звернувшись до Господарського суду з позовом в інтересах держави в особі сільської ради, вимагає зміни розміру орендної плати.