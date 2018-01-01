вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оренда землі біля Луцька для підприємця може зрости у 7 разів

Оренда землі біля Луцька для підприємця може зрости у 7 разів
Прокуратура наполягає на зміні умов договору оренди землі, укладеного 2007 року між Заборольською сільською радою Луцького району та підприємцем, щодо збільшення орендної плати за користування земельною ділянкою площею понад 46 га з 7,7 тисячі гривень до більш ніж 55 тисяч на рік.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Відповідно до Податкового кодексу України, орендна плата за землю не може бути меншою за земельний податок, встановлений відповідним органом місцевого самоврядування.

Рішенням Заборольської сільської ради встановлено ставку податку на земельні ділянки обсягом 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Орендар же донині сплачував фіксовану суму, яка є меншою, ніж передбачено законом.

Відтак прокуратура, звернувшись до Господарського суду з позовом в інтересах держави в особі сільської ради, вимагає зміни розміру орендної плати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оренда, земля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оренда землі біля Луцька для підприємця може зрости у 7 разів
Сьогодні, 00:47
На Волині вшанували відомого режисера
Сьогодні, 00:27
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині
05 вересень, 22:46
Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом
05 вересень, 22:13
Схожі новини
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
29 серпень, 11:53
У фірми на Волині відібрали ділянку вартістю 900 тисяч У фірми на Волині відібрали ділянку вартістю 900 тисяч
02 серпень, 21:12
Депутат за безцінь орендує гектари земель під Луцьком Депутат за безцінь орендує гектари земель під Луцьком
24 липень, 17:26
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
27 червень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
Оренда землі біля Луцька для підприємця може зрости у 7 разів
Сьогодні, 00:47
 0
На Волині вшанували відомого режисера
Сьогодні, 00:27
 0
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині
05 вересень, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8