Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині

безвісти зниклого 16-річного Володимира Покальчука, який в середині травня поточного року самовільно залишив притулок для неповнолітніх.



Про це повідомляє



До цих пір про хлопця немає ніякої інформації.



«Якщо вам відомі будь-які відомості про місцезнаходження Володимира, зверніться за номерами 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волинської області оголосила в розшук16-річного, який в середині травня поточного року самовільно залишив притулок для неповнолітніх.Про це повідомляє Голос Запоріжжя До цих пір про хлопця немає ніякої інформації.«Якщо вам відомі будь-які відомості про місцезнаходження Володимира, зверніться за номерами 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.

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