Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині
Сьогодні, 22:46
Поліція Волинської області оголосила в розшук безвісти зниклого 16-річного Володимира Покальчука, який в середині травня поточного року самовільно залишив притулок для неповнолітніх.
Про це повідомляє Голос Запоріжжя.
До цих пір про хлопця немає ніякої інформації.
«Якщо вам відомі будь-які відомості про місцезнаходження Володимира, зверніться за номерами 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Голос Запоріжжя.
До цих пір про хлопця немає ніякої інформації.
«Якщо вам відомі будь-які відомості про місцезнаходження Володимира, зверніться за номерами 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.
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