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Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині

Поліція розшукує зниклого підлітка з Волині
Поліція Волинської області оголосила в розшук безвісти зниклого 16-річного Володимира Покальчука, який в середині травня поточного року самовільно залишив притулок для неповнолітніх.

Про це повідомляє Голос Запоріжжя.

До цих пір про хлопця немає ніякої інформації.

«Якщо вам відомі будь-які відомості про місцезнаходження Володимира, зверніться за номерами 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або 102», - йдеться у повідомленні.

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Теги: розшук, Волинь
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