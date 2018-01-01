6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкує начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала (на фото).
Також особисте свято у телеоператора Олександра Ватащука.
Також день народження у вікарія Волинської єпархії УПЦ КП, єпископа Володимир-Волинського Матфея (Шевчука).
Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.
6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.
Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).
6 вересня 1990 року єпископ Волинський і Луцький Варфоломій освятив погост, стіни Зимненського монастиря. Так знову була запалена лампада Зимненського монастиря. І знову, як 195 років тому, його відродження випало на долю корецьких монахинь. Настоятелькою сюди була призначена монахиня Корецького монастиря Стефана (Бандура).
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Також особисте свято у телеоператора Олександра Ватащука.
Також день народження у вікарія Волинської єпархії УПЦ КП, єпископа Володимир-Волинського Матфея (Шевчука).
Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.
6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.
Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).
6 вересня 1990 року єпископ Волинський і Луцький Варфоломій освятив погост, стіни Зимненського монастиря. Так знову була запалена лампада Зимненського монастиря. І знову, як 195 років тому, його відродження випало на долю корецьких монахинь. Настоятелькою сюди була призначена монахиня Корецького монастиря Стефана (Бандура).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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