6 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні святкує начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради(на фото).Також особисте свято у телеоператораТакож день народження у вікарія Волинської єпархії УПЦ КП, єпископа Володимир-Волинського(Шевчука).Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь»(1946-2006).6 вересня 1990 року єпископ Волинський і Луцький Варфоломій освятив погост, стіни Зимненського монастиря. Так знову була запалена лампада Зимненського монастиря. І знову, як 195 років тому, його відродження випало на долю корецьких монахинь. Настоятелькою сюди була призначена монахиня Корецького монастиря Стефана (Бандура).