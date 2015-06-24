У місті на Волині перенесли монетизацію пільг на проїзд
Сьогодні, 08:13
Отримання грошей особами пільгових категорій на проїзд в громадському транспорті Володимира-Волинського відтерміновують.
Про це пише Буг.
Міський голова Петро Саганюк пояснив, що для монетизації пільг потрібен час і довивчення моментів як проводити виплати.
Нагадаємо, що раніше говорили про можливі виплати:
для учасників бойових дій – 69 гривень;
особи з інвалідністю І та ІІ групи – 166 гривень;
діти-інваліди, які навчаються у ВНЗ чи училищах – 332 гривні на місяць.
«Щоб запровадити монетизацію пільг, потрібно мати фінансові ресурси ( а саме на місцевий бюджет такі виплати делегували від уряду – ред.). Ми обговорювали це питання. Однак, учасники АТО та деякі категорії пільговиків не задовільняє. Було вирішено залишити поки що на такому рівні. Буде трохи інша ситуація, тоді і будемо думати як це впроваджувати в життя», – наголосив Саганюк.
Додамо, що перевізникам наразі з міського бюджету виділяють для перевезення пільговиків близько 700 тисяч гривень протягом року.
«Якщо розділити між усіма пільговиками цю суму, то це вийде менше 100 гривень на місяць для людини. Але є деякі пільговики, які кілька разів на день користуються громадським транспортом, а є ті, хто взагалі не їздить. Це потрібно досконало вивчати. А для тих пільговиків, які не користуються громадським транспортом, ці 70-90 гривень були б якраз хоч якоюсь матеріальною підтримкою», – додав на завершення міський голова.
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Про це пише Буг.
Міський голова Петро Саганюк пояснив, що для монетизації пільг потрібен час і довивчення моментів як проводити виплати.
Нагадаємо, що раніше говорили про можливі виплати:
для учасників бойових дій – 69 гривень;
особи з інвалідністю І та ІІ групи – 166 гривень;
діти-інваліди, які навчаються у ВНЗ чи училищах – 332 гривні на місяць.
«Щоб запровадити монетизацію пільг, потрібно мати фінансові ресурси ( а саме на місцевий бюджет такі виплати делегували від уряду – ред.). Ми обговорювали це питання. Однак, учасники АТО та деякі категорії пільговиків не задовільняє. Було вирішено залишити поки що на такому рівні. Буде трохи інша ситуація, тоді і будемо думати як це впроваджувати в життя», – наголосив Саганюк.
Додамо, що перевізникам наразі з міського бюджету виділяють для перевезення пільговиків близько 700 тисяч гривень протягом року.
«Якщо розділити між усіма пільговиками цю суму, то це вийде менше 100 гривень на місяць для людини. Але є деякі пільговики, які кілька разів на день користуються громадським транспортом, а є ті, хто взагалі не їздить. Це потрібно досконало вивчати. А для тих пільговиків, які не користуються громадським транспортом, ці 70-90 гривень були б якраз хоч якоюсь матеріальною підтримкою», – додав на завершення міський голова.
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