У місті на Волині перенесли монетизацію пільг на проїзд





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Міський голова Петро Саганюк пояснив, що для монетизації пільг потрібен час і довивчення моментів як проводити виплати.



Нагадаємо, що раніше говорили про можливі виплати:



для учасників бойових дій – 69 гривень;

особи з інвалідністю І та ІІ групи – 166 гривень;

діти-інваліди, які навчаються у ВНЗ чи училищах – 332 гривні на місяць.



«Щоб запровадити монетизацію пільг, потрібно мати фінансові ресурси ( а саме на місцевий бюджет такі виплати делегували від уряду – ред.). Ми обговорювали це питання. Однак, учасники АТО та деякі категорії пільговиків не задовільняє. Було вирішено залишити поки що на такому рівні. Буде трохи інша ситуація, тоді і будемо думати як це впроваджувати в життя», – наголосив Саганюк.



Додамо, що перевізникам наразі з міського бюджету виділяють для перевезення пільговиків близько 700 тисяч гривень протягом року.



«Якщо розділити між усіма пільговиками цю суму, то це вийде менше 100 гривень на місяць для людини. Але є деякі пільговики, які кілька разів на день користуються громадським транспортом, а є ті, хто взагалі не їздить. Це потрібно досконало вивчати. А для тих пільговиків, які не користуються громадським транспортом, ці 70-90 гривень були б якраз хоч якоюсь матеріальною підтримкою», – додав на завершення міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Отримання грошей особами пільгових категорій на проїзд в громадському транспорті Володимира-Волинського відтерміновують.Про це пише Буг Міський головапояснив, що для монетизації пільг потрібен час і довивчення моментів як проводити виплати.Нагадаємо, що раніше говорили про можливі виплати:для учасників бойових дій – 69 гривень;особи з інвалідністю І та ІІ групи – 166 гривень;діти-інваліди, які навчаються у ВНЗ чи училищах – 332 гривні на місяць.«Щоб запровадити монетизацію пільг, потрібно мати фінансові ресурси ( а саме на місцевий бюджет такі виплати делегували від уряду – ред.). Ми обговорювали це питання. Однак, учасники АТО та деякі категорії пільговиків не задовільняє. Було вирішено залишити поки що на такому рівні. Буде трохи інша ситуація, тоді і будемо думати як це впроваджувати в життя», – наголосив Саганюк.Додамо, що перевізникам наразі з міського бюджету виділяють для перевезення пільговиків близько 700 тисяч гривень протягом року.«Якщо розділити між усіма пільговиками цю суму, то це вийде менше 100 гривень на місяць для людини. Але є деякі пільговики, які кілька разів на день користуються громадським транспортом, а є ті, хто взагалі не їздить. Це потрібно досконало вивчати. А для тих пільговиків, які не користуються громадським транспортом, ці 70-90 гривень були б якраз хоч якоюсь матеріальною підтримкою», – додав на завершення міський голова.

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