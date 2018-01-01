На Волині вшанували відомого режисера

Володимира Андрощука.



Про це йдеться у сюжеті



У серпні Володимирові Андрощуку виповнилося б 80 років. З нагоди річниці на стіні його рідної школи встановили меморіальну дошку та провели урок пам’яті.







Довідково:



Володимир Андрощук народився у 1938 році. Його батько був учасником ОУН-УПА. Здобув освіту на кіно факультеті Київського державного театрального інституту ім. Карпенка-Карого.



Андрощук 10 років працював режисером Львівської телестудії, а решту життя — режисером-документалістом на студії «Укртелефільм».



В його доробку близько сотні документальних фільмів на актуальні теми того часу, зокрема, захисту природи Карпат, озера Світязь, збереження історичних пам'яток, народних традицій, розвою української національної культури. Багато з них ввійшли до золотого фонду українського кінолітопису, а деякі й досі актуальні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району вшанували українського режисера-документалістаПро це йдеться у сюжеті 12 каналу У серпні Володимирові Андрощуку виповнилося б 80 років. З нагоди річниці на стіні його рідної школи встановили меморіальну дошку та провели урок пам’яті.Володимир Андрощук народився у 1938 році. Його батько був учасником ОУН-УПА. Здобув освіту на кіно факультеті Київського державного театрального інституту ім. Карпенка-Карого.Андрощук 10 років працював режисером Львівської телестудії, а решту життя — режисером-документалістом на студії «Укртелефільм».В його доробку близько сотні документальних фільмів на актуальні теми того часу, зокрема, захисту природи Карпат, озера Світязь, збереження історичних пам'яток, народних традицій, розвою української національної культури. Багато з них ввійшли до золотого фонду українського кінолітопису, а деякі й досі актуальні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію