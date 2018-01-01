На Волині вшанували відомого режисера
Сьогодні, 00:27
У селі Зимне Володимир-Волинського району вшанували українського режисера-документаліста Володимира Андрощука.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У серпні Володимирові Андрощуку виповнилося б 80 років. З нагоди річниці на стіні його рідної школи встановили меморіальну дошку та провели урок пам’яті.
Довідково:
Володимир Андрощук народився у 1938 році. Його батько був учасником ОУН-УПА. Здобув освіту на кіно факультеті Київського державного театрального інституту ім. Карпенка-Карого.
Андрощук 10 років працював режисером Львівської телестудії, а решту життя — режисером-документалістом на студії «Укртелефільм».
В його доробку близько сотні документальних фільмів на актуальні теми того часу, зокрема, захисту природи Карпат, озера Світязь, збереження історичних пам'яток, народних традицій, розвою української національної культури. Багато з них ввійшли до золотого фонду українського кінолітопису, а деякі й досі актуальні.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У серпні Володимирові Андрощуку виповнилося б 80 років. З нагоди річниці на стіні його рідної школи встановили меморіальну дошку та провели урок пам’яті.
Довідково:
Володимир Андрощук народився у 1938 році. Його батько був учасником ОУН-УПА. Здобув освіту на кіно факультеті Київського державного театрального інституту ім. Карпенка-Карого.
Андрощук 10 років працював режисером Львівської телестудії, а решту життя — режисером-документалістом на студії «Укртелефільм».
В його доробку близько сотні документальних фільмів на актуальні теми того часу, зокрема, захисту природи Карпат, озера Світязь, збереження історичних пам'яток, народних традицій, розвою української національної культури. Багато з них ввійшли до золотого фонду українського кінолітопису, а деякі й досі актуальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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